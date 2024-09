Dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa trên 400mm

Từ chiều tối 7/9 đến sáng 8/9, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cây to gãy đổ đè sập nhà dân tại Mường Lát, Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ, ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20.8 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 7/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0h đến 14h ngày 7/9 có nơi trên 100mm như: Cát Bà (Hải Phòng) 215mm, Cẩm Trung (Quảng Ninh) 170.2mm, Thanh Luận (Bắc Giang) 114.2mm...

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối 7/9 đến sáng 8/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 8/9, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 150mm.

Riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ, từ chiều tối 7/9 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Ngày và đêm 8/9, tổng lượng mưa 20-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực vùng núi: 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ ngày 9/9 mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Theo dự báo, tác động của mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn./.

Video biển Đồ Sơn mù mịt trong bão Tại thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng), gió tăng lên cấp 15-16, mưa rất lớn, mặt biển tối tăm mù mịt.