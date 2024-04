Dự kiến triển khai thí điểm đổi mới giáo dục mầm non từ năm học 2025-2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng, hoàn thiện chương trình giáo dục mầm non mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngành giáo dục dự kiến kế hoạch triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới tại 120 cơ sở giáo dục mầm non ở 40 huyện thuộc 20 tỉnh đại diện các vùng miền trong 3 năm học 2025-2026; 2026- 2027; 2027-2028. Chương trình giáo dục mầm non mới sẽ được triển khai đại trà vào năm học 2029-2030.

Đây là thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong báo cáo Uỷ ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non tại phiên họp sáng nay, 4/4, về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

Khẳng định sự cần thiết đổi mới chương trình giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Chương trình giáo dục mầm non năm 2009 đã triển khai được 14 năm. Theo báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá cho thấy chương trình giáo dục mầm non hiện hành có nhiều ưu điểm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nhưng chưa đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế cũng như yêu cầu đổi mới theo Nghị quyết số 29/NQ- TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu đổi mới theo Nghị quyết số 29/NQ-TW, yêu cầu về Chương trình giáo dục mầm non được quy định tại Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, quy định về quyền trẻ em tại Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 và những cam kết thực hiện các công ước quốc tế của Chính phủ, việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non là hết sức cần thiết.

Bộ GD-ĐT đề xuất đưa phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi từ thí điểm sang đại trà Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc chuyển phổ cập giáo dục cho trẻ 3-5 tuổi từ thí điểm ở 14 tỉnh thành sang đại trà nhằm tạo hành lang pháp lý thực hiện Nghị quyết 42 của Trung ương Đảng.

Để triển khai đổi mới Chương trình giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện chương trình hiện hành, nghiên cứu luận cứ khoa học cho xây dựng chương trình mới.

Bộ cũng xây dựng, đề xuất định hướng, nội dung đổi mới chương trình giáo dục mầm non và tổ chức một số hội thảo tham vấn chuyên gia. Chương trình mới đã được thử nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện nội dung đổi mới trong thời gian từ tháng 8-12/2023.

Hiện nay Ban soạn thảo đã hoàn thiện Dự thảo những nội dung đổi mới Chương trình giáo dục mầm non.

Theo quy định, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xin ý kiến Uỷ ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về việc báo cáo Quốc hội về việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non và việc xây dựng, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non./.