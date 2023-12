Du lịch Tiền Giang vượt qua nhiều khó khăn để phục hồi, phát triển bền vững

Du khách quốc tế đến trải nghiệm các điểm du lịch tại Tiền Giang. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Nhờ có nhiều giải pháp phục hồi và phát triển ngành du lịch một cách bền vững, từ đầu năm 2023 đến nay, du lịch tỉnh Tiền Giang đã vượt qua những khó khăn để phục hồi, đạt được kết quả quan trọng.

Tính đến nay, tổng lượt khách du lịch đến Tiền Giang là gần 1,2 triệu lượt, tăng 82,1% so với cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế 410.465 lượt, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ, vượt 64,2% kế hoạch.

Doanh thu từ khách du lịch đạt 835 tỷ đồng, tăng 142,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 82,7% kế hoạch của năm 2023. Riêng tổng lượt khách tại Bến tàu của Trung tâm Phát triển Du lịch Tiền Giang trong năm 2023 đạt 315.328 lượt, tăng 126,3% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 176.885 lượt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, ước đến hết năm 2023, Tiền Giang dự kiến đón 1,45 triệu lượt khách du lịch, tăng 64% so với cùng kỳ, vượt 16% so với kế hoạch; trong đó, khách quốc tế 450.000 lượt, gấp 5,5 lần so với cùng kỳ, vượt 80% kế hoạch. Doanh thu ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ, vượt 9% so với kế hoạch.

Ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, cho biết để đạt được kết quả trên, ngành Du lịch tỉnh Tiền Giang tiếp tục tập trung những giải pháp căn cơ nhất, tập trung mời gọi đầu tư, trong đó có những nhà đầu tư chiến lược để tạo ra những điểm, khu du lịch mang tính chất dẫn dắt, từ đó làm nền tảng phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt du lịch nông nghiệp đóng vai trò vệ tinh để kết hợp các khu du lịch trọng tâm, các trung tâm du lịch. Đáng chú ý, loại hình du lịch nông nghiệp-nông thôn đang phát triển mạnh với hàng chục điểm du lịch ở khắp các địa bàn trọng điểm trong tỉnh.

Điển hình như tại điểm du lịch Hợp tác xã dê Tam Hiệp, huyện Châu Thành, đây là điểm du lịch nông thôn tiêu biểu tỉnh Tiền Giang. Đến đây, du khách được chèo xuồng trên kênh rạch, tham quan trại nuôi dê sữa, cho dê ăn, dẫn dê đi dạo, cùng nhiều sinh hoạt vui chơi độc đáo và đặc sắc dành cho mọi đối tượng du khách. Hay khi đến làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp ở huyện Cái Bè, du khách sẽ được tham quan các nhà cổ với kiến trúc hơn 100 năm; tham quan ngôi vườn "thần kỳ" của khu du lịch ve chai ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành…

Trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã thực hiện Đề án Xây dựng Thương hiệu Du lịch Tiền Giang (logo và slogan), hỗ trợ các đơn vị truyền thông ghi hình, quảng bá cảnh đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, con người Tiền Giang đến với khán giả, bạn bè du khách trong và ngoài nước; phối hợp với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, tham gia các sự kiện nhằm hợp tác, liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Ngoài ra, cùng với xây dựng chương trình, kế hoạch phục hồi du lịch cụ thể, phù hợp và mang lại hiệu quả, các doanh nghiệp lữ hành đồng loạt đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, có sự đầu tư nghiên cứu phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng tại địa phương mang tính hấp dẫn, thu hút du khách gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại trên lĩnh vực du lịch được tăng cường, hướng tới các thị trường du lịch cùng đối tượng du khách tiềm năng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Văn Chiến cho biết trong năm 2024, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở tiếp tục tập trung đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; chú trọng chuyển đổi số ngành du lịch; nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa gắn với phát triển du lịch; tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch Tiền Giang trên cơ sở phát triển thương hiệu du lịch doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm du lịch.

Đơn vị tiếp tục thực hiện liên kết, hợp tác để xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tập trung khai thác lợi thế, tận dụng tối đa tiềm năng điểm đến Tiền Giang để thu hút khách du lịch; triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Cụm phía Đông khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương đã ký kết.

Năm 2024, Tiền Giang phấn đấu thu hút khách du lịch lên 1,650 triệu lượt, trong đó có 550.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu trực tiếp từ hoạt động du lịch đạt 1.250 tỷ đồng./.

