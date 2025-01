Đức thông qua kiến nghị tăng cường các biện pháp hạn chế nhập cư

Với tỷ lệ sít sao, 348 phiếu thuận, 345 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Đức ngày 29/1 đã thông qua một kiến nghị kêu gọi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với nhập cư, trong động thái gây nhiều tranh cãi vì được đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) ủng hộ.

Đề xuất 5 điểm do đảng đối lập bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đưa ra, gồm kiểm soát biên giới lâu dài; từ chối tất cả các nỗ lực nhập cảnh bất hợp pháp mà không có ngoại lệ; bắt những người bắt buộc phải rời khỏi đất nước; hỗ trợ nhiều hơn cho các bang trong việc thực thi nghĩa vụ trục xuất và thắt chặt quyền cư trú với tội phạm và những người tạo ra mối đe dọa.

Với việc được đảng AfD ủng hộ, kiến nghị này đã phá vỡ cấm kỵ lâu nay về hợp tác giữa các chính đảng ở Đức với đảng chống nhập cư.

Lãnh đạo CDU Friedrich Merz đã gọi kiến nghị này của mình là cần thiết. Phát biểu với quốc hội, đề cập đến sự ủng hộ của AfD, ông Merz cho biết một chính sách không phải là sai chỉ vì “những người sai trái ủng hộ nó."

Người đứng đầu đảng CDU, được dự đoán sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức do đảng của ông đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận, cũng khẳng định không tìm kiếm cũng như không muốn sự ủng hộ của AfD.

Trong khi đó, Thủ tướng Olaf Scholz đã chỉ trích động thái này là “sai lầm không thể tha thứ."

Đức là một phần của khu vực tự do đi lại Schengen gồm 29 thành viên, do đó, kiểm tra biên giới chỉ được phép thực hiện trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc an ninh nội bộ. Kiểm tra biên giới trong Schengen đã được áp dụng trước đây, như trong đại dịch COVID-19 và sau các vụ tấn công khủng bố.

Vì lý do an ninh, các biện pháp kiểm soát biên giới đã được áp dụng ở Đức kể từ sau vụ tấn công bằng dao ở thành phố Solingen hồi tháng 8/2024 mà nghi phạm cũng là một người xin tị nạn bị từ chối và đã được lên lịch trục xuất nhưng bỏ trốn.

Kiểm soát biên giới được coi là “biện pháp cuối cùng” trong luật của Liên minh châu Âu (EU) và chỉ được phép thực hiện trong thời gian giới hạn. Với biên giới mở là trọng tâm của các nguyên tắc của EU, việc tuần tra liên tục trên biên giới dài 3.800 km của Đức là không được phép./.

Đức thực hiện các biện pháp hiệu quả khi trục xuất người nhập cư trái phép Nhà lãnh đạo Đức nêu rõ quyền tị nạn là một phần không thể thiếu trong hệ thống giá trị và pháp lý của Đức, và rằng những giá trị này không thể mang ra thỏa hiệp.