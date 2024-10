EU gia hạn trừng phạt thêm một năm đối với IS và Al-Qaeda

EU gia hạn các biện pháp hạn chế đối với IS và Al-Qaeda cùng những cá nhân, nhóm, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến các tổ chức này thêm 1 năm.

Cờ EU tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/10, Hội đồng châu Âu đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đối với hai tổ chức khủng bố là IS và Al-Qaeda cùng những cá nhân, nhóm, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến các tổ chức này thêm 1 năm, cho đến ngày 31/10/2025.

Danh sách trừng phạt hiện áp dụng cho 15 cá nhân và 6 nhóm. Tất cả những người được chỉ định đều phải chịu lệnh đóng băng tài sản, trong khi những cá nhân này cũng bị cấm đi lại đến EU.

Ngoài ra, những cá nhân và tổ chức EU cũng bị cấm cung cấp tiền, tài sản tài chính hoặc nguồn lực kinh tế cho những người được liệt kê trong danh sách trừng phạt này.

Các biện pháp hạn chế này bổ sung cho các biện pháp do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt đối với IS và Al-Qaeda.

EU vẫn cam kết hành động chống lại những kẻ đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách lập kế hoạch, tài trợ và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố cũng như phát tán tuyên truyền khủng bố trên toàn thế giới./.

