EVNHANOI ứng trực, sẵn sàng xử lý các sự cố về cung cấp điện do bão số 3

Nhân viên EVNHANOI đảm bảo an toàn cho hệ thống điện… (Ảnh: evnhanoi)

Chiều 7/9, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết hiện chưa có phương án cắt điện. Toàn bộ cán bộ công nhân viên ngành điện đều ứng trực để kịp thời xử lý các sự cố do mưa bão gây ra có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.

Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 3, Tổng Công ty điện lực Hà Nội yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do bão gây ra trong thời gian nhanh nhất, đồng thời, phải đảm bảo cung ứng đủ điện cho các vị trí trọng yếu như trạm bơm, bệnh viện.

Ông Trần Văn Duy, Trưởng Ban An toàn, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thông tin, lực lượng chỉ huy và lực lượng xung kích chia ca trực ứng trực 24/24 để đảm bảo khắc phục nhanh nhất sự cố. Đối với địa bàn Thủ đô có 44 địa điểm đường dây có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn, trong đó có 560 điểm có nguy cơ ngập úng cao như Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất và các vị trí ngoài đê… đơn vị đã cắt cử vị trí ca trực để đảm bảo cắt điện kịp thời nhằm đảm bảo an toàn…

Bão số 3: Thái Bình mất điện rộng với gần 90% đường dây trung áp Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng cho biết do ảnh hưởng của bão số 3 thống kê đến 15 giờ ngày 7/9, tại tỉnh hiện đang mất điện ở 109/124 đường dây trung áp.

Về công tác phòng ngừa úng ngập cục bộ, EVN Hà Nội cũng đã lên phương án đảm bảo cung ứng điện cho các công trình trọng yếu nhằm giảm nguy cơ ngập lụt

“Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai, với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện; tập trung vào công tác xử lý, khắc phục, cấp điện nhanh nhất trong trường hợp các sự cố do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân...,” đại diện EVNHANOI cho hay./.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin do ảnh hưởng bởi cơn bão, đến 14h ngày 7/9, gần như toàn bộ phụ tải của tỉnh Quảng Ninh và 80% phụ tải của Thành phố Hải Phòng bị mất điện do sự cố nhiều đường dây trung áp. Sau khi bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện sẽ được khẩn trương triển khai.