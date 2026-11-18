Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo tình trạng các đối tượng lợi dụng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền trẻ vị thành niên đang gia tăng đáng báo động, trong bối cảnh các mạng lưới lừa đảo khai thác mạng xã hội và những nền tảng thanh toán trực tuyến để đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền. Số vụ việc được ghi nhận trong năm nay có nguy cơ cao kỷ lục.



Theo Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC) của Mỹ, tính đến tháng 8/2026, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 40.000 báo cáo về các vụ tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm nhằm vào trẻ vị thành niên, so với khoảng 50.000 báo cáo trong cả năm 2025.

Đáng chú ý, nam thanh niên ngày càng trở thành đối tượng bị nhắm đến. Kể từ năm 2021, NCMEC đã ghi nhận ít nhất 35 trường hợp thanh thiếu niên tại Mỹ tự tử sau khi trở thành nạn nhân của hành vi này.



Theo điều tra của chương trình FRONTLINE, nhiều vụ việc có nguồn gốc từ các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại Nigeria. Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, sau đó nhanh chóng chuyển sang các ứng dụng nhắn tin riêng tư hoặc được mã hóa để tiếp tục liên lạc và thực hiện hành vi đe dọa.

Tiền chiếm đoạt được chuyển qua các tài khoản trung gian hoặc thẻ quà tặng, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền và xác định thủ phạm.



Các chuyên gia bảo vệ trẻ em cho rằng việc mở rộng tính năng nhắn tin và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, cùng với sự phổ biến của công nghệ mã hóa đầu cuối, đang tạo thêm thách thức cho công tác phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội.

Công nghệ mã hóa giúp bảo vệ quyền riêng tư khi chỉ người gửi và người nhận có thể đọc nội dung trao đổi, nhưng đồng thời khiến các nền tảng khó phát hiện những nội dung có dấu hiệu xâm hại trẻ em để kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.



Theo NCMEC, việc mở rộng sử dụng công nghệ mã hóa đầu cuối góp phần khiến số báo cáo về xâm hại tình dục trẻ em giảm 19% trong năm 2024.

Trong khi đó, dữ liệu từ đường dây tiếp nhận thông tin Cybertip.ca của Canada cho thấy tỷ lệ báo cáo các vụ tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm liên quan đến TikTok tăng từ 2% năm 2023 lên 27% năm 2025 và 33% trong năm 2026.



Dù nhiều tập đoàn công nghệ đã triển khai các biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, như tăng cường kiểm soát tài khoản, hạn chế người lạ tiếp cận và bổ sung công cụ cảnh báo nội dung nhạy cảm, các chuyên gia nhận định những biện pháp này vẫn chưa đủ hiệu quả.

Trong khi đó, các đối tượng phạm tội liên tục tìm cách né tránh cơ chế kiểm soát của các nền tảng.



FBI và các tổ chức bảo vệ trẻ em khuyến cáo thanh thiếu niên không chuyển tiền hoặc tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng tống tiền, bởi việc trả tiền thường không chấm dứt các hành vi đe dọa.

Khi gặp tình huống này, nạn nhân cần ngừng liên lạc, lưu giữ thông tin liên quan và báo ngay cho cha mẹ, giáo viên, người đáng tin cậy hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Việc trình báo kịp thời có thể giúp ngăn chặn hành vi tiếp diễn và hạn chế nguy cơ hình ảnh riêng tư bị phát tán./.

Tống tiền tình dục trẻ em trực tuyến - vùng tối trên mạng ở Canada Hình thức tống tiền này bao gồm đe dọa phát tán hình ảnh hoặc video nhạy cảm của nạn nhân nếu như họ không lập tức gửi tiền chuộc hoặc gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm hơn cho đối tượng.