Gần 1,7 triệu lượt người khó khăn được hỗ trợ từ Tháng Nhân đạo 2024

Theo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, trong Tháng Nhân đạo 2024, cả nước đã huy động số tiền ủng hộ trên 786 tỷ đồng, tăng trên 97% so với chỉ tiêu, trợ giúp gần 1,7 triệu người khó khăn.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 300 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng tặng các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp Quốc gia năm 2024. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ngày 20/6 thông tin, Tháng Nhân đạo 2024 đã huy động được số tiền ủng hộ trên 786 tỷ đồng, đạt trên 197% chỉ tiêu đề ra.

Hành trình trao nhận yêu thương

Là chiến dịch khởi động và cũng là điểm nhấn của Tháng Nhân đạo năm nay, Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương," hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và hướng tới 70 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2024).

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tặng quà cho các hộ dân ở huyện Định Hóa. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Sau 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã huy động được 16,2 tỷ đồng, hơn 95.000 người tham gia, đạt trên 2 triệu km, gấp đôi số người tham gia số km. Trong số đó, nguồn đối ứng qua ứng dụng thể thao vRace là 7 tỷ đồng.

Kết quả này vượt qua kỳ vọng ban đầu của Ban tổ chức. Trên bảng xếp hạng cuộc đua, anh Đoàn Tuấn là một trong những người đóng góp bước chân nhiều nhất với 2.300km trong 56 ngày. Mỗi ngày anh chạy hai lần với quãng đường từ 10-20km. Anh cho biết chạy bộ không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đó mới là điều khiến anh tự hào.

Toàn bộ nguồn lực từ chiến dịch này được dành để thực hiện chuỗi hoạt động nhân đạo tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, trong đó có tổ chức Chợ Nhân đạo phục vụ 2.100 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng 10 bếp ăn tặng các trường mầm non, tiểu học ở Điện Biên và Thái Nguyên; trao hỗ trợ sinh kế cho 82 hộ gia đình nghèo, hỗ trợ dinh dưỡng và điều kiện học tập cho hơn 7.000 học sinh tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập Đỏ phối hợp với các nhóm thiện nguyện tặng quà 70 hộ gia đình chính sách, người có công. Tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo trong Chương trình đạt hơn 14,2 tỷ đồng.

Chuỗi hoạt động ghi nhận sự tham gia trực tiếp của 279 người là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đến từ 41 tỉnh, thành Hội. Trung ương Hội Chữ thập Đỏ và các tỉnh, thành Hội đã vận động, kết nối 17 bệnh viện, đơn vị tham gia đồng hành, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí; vận động, kết nối 23 doanh nghiệp, đối tác, nhà tài trợ ủng hộ nguồn lực (bằng tiền mặt và hiện vật) cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và công tác tổ chức chương trình.

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” đã hỗ trợ 17.600 người hưởng lợi thuộc 30 xã, 12 huyện của 3 tỉnh nêu trên. Đây là thành quả không chỉ của Hội Chữ thập Đỏ mà còn là công sức của hơn 95.000 người chạy góp bước chân mỗi ngày trên vRace.

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Tháng Nhân đạo năm 2024 bắt đầu từ ngày 1-31/5, cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ Quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam).

Tổng giá trị vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động trợ giúp nhân đạo trong Tháng Nhân đạo 2024 là hơn 786 tỷ đồng, đạt trên 197% chỉ tiêu đề ra, số dư vận động để triển khai các hoạt động nhân đạo trong năm đạt 23.247 tỷ đồng.

Người dân Hậu Giang nhận quà hỗ trợ tại buổi lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 . (Ảnh: Hồng Thái/ TTXVN)

Tính đến tháng 5/2024, có 29 tỉnh, thành Hội thành lập được Quỹ hoạt động Chữ thập Đỏ cấp tỉnh, đạt 94% chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

Trong Tháng Nhân đạo, toàn hệ thống Hội trợ giúp được gần 1,7 triệu người, trong đó trợ giúp nhân đạo mang tính bền vững cho 74.913 địa chỉ nhân đạo cá nhân và tập thể với tổng trị giá 366 tỷ đồng (xây mới và sửa chữa 32 bếp ăn cho các trường học bán trú, nội trú; xây mới và sửa chữa 1.578 nhà Chữ thập Đỏ; hỗ trợ sinh kế 3.949 hộ gia đình.

Nhiều tỉnh, thành đã vận động xây dựng công trình nhân đạo với giá trị lớn, phục vụ cộng đồng như cầu dân sinh, đường giao thông; xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất cho trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ thường xuyên, lâu dài cho 52.805 cá nhân và tập thể); thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho 1,6 triệu lượt người với tổng trị giá trên 396 tỷ đồng.

26 tỉnh, thành có mô hình, chương trình triển khai Phong trào “Người tốt việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” trong Tháng Nhân đạo 2024.

Các mô hình tiêu biểu như nồi cháo tình thương, bếp ăn tình nghĩa (Bắc Giang, Cao Bằng, Bình Định, Đắk Lắk, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam), thu gom rác thải tái chế để bán gây quỹ hỗ trợ người nghèo (Bình Định), cộng đồng nhân ái chung tay đỡ đầu, hỗ trợ tiền, ngày công giúp đỡ thường xuyên các hoàn cảnh khó khăn (Hà Tĩnh), tủ vé số vì an sinh xã hội (Hậu Giang), tủ hàng nhân ái (Hà Nội, Quảng Trị, Lạng Sơn), “Cơm nóng cho con đến trường” (Lai Châu), bữa ăn sáng tình thương cho bà con lao động nghèo (Long An), Cộng đồng nhân ái - trợ giúp 100% địa chỉ nhân đạo từ 6-12 triệu đồng (Phú Thọ).

Tháng Nhân đạo là tháng cao điểm toàn dân tham gia công tác nhân đạo, tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong toàn xã hội, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018.

Theo ông Trần Sỹ Pha, Trưởng Ban Công tác Xã hội - Quản lý thảm họa (Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam), điểm mạnh, tích cực, gây ấn tượng nhất của Tháng Nhân đạo năm nay là sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

Chủ đề của tháng nhân đạo 2024 là: “Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương” hướng đến hành trình của lòng nhân ái mà mỗi người đều có thể tham gia gắn kết, cống hiến để sẻ chia, nhân lên hành động tử tế.

Qua 7 năm triển khai, các cấp Hội đã huy động được trên 3.000 tỷ đồng; trợ giúp trên 6 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng./.

