GEEC 2027 dự kiến quy tụ hơn 800 đơn vị trưng bày tại Hà Nội, mở ra cơ hội kết nối nguồn vốn, công nghệ và các đối tác quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng Việt Nam.

Hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 khách tham quan là quy mô dự kiến của Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027, gọi tắt là GEEC 2027, vừa được công bố tại Hà Nội ngày 17/11. Sự kiện do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Với thông điệp “Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”, GEEC 2027 hướng tới trở thành diễn đàn kết nối các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đơn vị cung cấp công nghệ trong nước với cộng đồng năng lượng quốc tế.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nhu cầu đầu tư lớn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch sang các nguồn năng lượng bền vững./.