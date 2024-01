Giá hàng hóa ngày 1/1/2024: Giá dầu, nông sản suy yếu

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu ở Karbala, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy đóng cửa tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023 (26-31/12/2023), giá hàng hóa nguyên liệu diễn biến tương đối trái chiều.

Lực bán áp đảo ở 3 trên 4 nhóm hàng đang được giao dịch tại MXV, kéo chỉ số MXV-Index suy yếu 0,9% xuống 2.127 điểm. Giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày trong tuần đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Giá dầu chìm trong sắc đỏ

Theo MXV, kết thúc tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023, giá dầu đóng cửa trong sắc đỏ sau hai tuần tăng giá. Xét cả năm 2023, giá mặt hàng này đã có 7 tháng giảm và 4 tháng tăng.

Cụ thể, giá dầu WTI với mức giá 71,65 USD/thùng, giảm 2,6% so với tuần trước đó. Dầu Brent giảm 2,23% xuống còn 77,04 USD/thùng. So với mức đỉnh cuối tháng 9/2023, cả hai mặt hàng dầu thô giảm khoảng 20% giá trị. So với hồi đầu năm, dầu WTI được giao dịch thấp hơn khoảng 9 USD/thùng, đánh mất khoảng 11% so với năm 2022 và là mức giảm theo năm lớn nhất kể từ 2020.

Theo MXV, nguyên nhân chính kéo giá dầu xuống thấp trong tuần qua là căng thẳng tại biển Đỏ hạ nhiệt và giảm bớt gián đoạn vận chuyển hàng, giúp nguồn cung được đẩy ra nhanh chóng hơn trong khi nhu cầu chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng. Một số hãng tàu đã bắt đầu nối lại hoạt động trong khu vực sau khi Mỹ triển khai hoạt động quân sự đa quốc gia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và đảm bảo an toàn thương mại cho tàu chở hàng.

Tàu chở hàng hóa của hãng vận tải Maersk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kho cảng Novorossiysk, một trong những cảng vận tải dầu lớn của Nga sau khi bị đình chỉ vì bão cũng đã nối lại hoạt động. Ngoài ra, nguồn cung dầu ổn định từ Nga, nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Saudi Arabia, cũng góp phần gây áp lực lên giá. Các nhà phân tích cho biết sản lượng dầu của Nga dự kiến sẽ ổn định hoặc thậm chí tăng trong năm 2024 do quốc gia này đã vượt qua phần lớn các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Về nhu cầu cũng không có nhiều dự báo tích cực, làm gia tăng sức ép lên giá. Các kho dự trữ tại trung tâm lưu trữ chính Cushing, Oklahoma (Mỹ) đã tăng tuần thứ 11 để đạt mức cao nhất kể từ tháng 8. Sản lượng dầu thô của Mỹ tiếp tục ở mức kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày, minh chứng cho sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất của các nước ngoài OPEC.

Khảo sát của Reuters cho thấy, giá dầu Brent dự kiến sẽ đạt trung bình 82,56 USD/thùng vào năm 2024, giảm so với mức ước tính 84,43 USD/thùng trong tháng 11; giá dầu WTI cũng được điều chỉnh giảm xuống mức trung bình 78,84 USD/thùng, từ mức 80,5 USD/thùng vào tháng trước.

Giới phân tích cho rằng tăng trưởng toàn cầu yếu sẽ hạn chế tiêu thụ dầu. Tuy nhiên, các rủi ro về yếu tố địa chính trị xung quanh căng thẳng tại khu vực Trung Đông, cùng kế hoạch sản lượng của nhóm OPEC+ sẽ khiến cho biến động giá dầu khó đoán trong năm mới.

Giá ngô suy yếu 3 tuần liên tiếp

Khép lại tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023, giá ngô đã giảm nhẹ, đánh dấu tuần thứ 3 liên tiếp suy yếu. Thị trường trong tuần biến động tương đối giằng co, với trọng tâm chú ý được tập trung vào khu vực Nam Mỹ. Bên cạnh triển vọng thời tiết tại Brazil có sự cải thiện, tình hình vụ mùa tích cực tại Argentina cũng đẩy lực bán.

Ngũ cốc được bày bán tại khu chợ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) cho biết, hoạt động trồng ngô ở Argentina đang tiến triển tốt nhờ lượng mưa dồi dào. Theo BAGE, Argentina đã gieo trồng 69,9% diện tích ngô dự kiến, cao hơn mức 63% trong cùng kỳ năm ngoái. Về chất lượng, 38% diện tích ngô của Argentina ở mức tốt và tuyệt vời, vượt xa mức 15% vào năm ngoái. Trong bối cảnh thị trường lo ngại về vụ mùa tại Brazil, nguồn cung cải thiện tại Argentina có thể bù đắp phần nào sự thiếu hụt trên thị trường.

Tại Brazil, từ tuần này, mưa rào dự báo sẽ quay trở lại mang theo độ ẩm có lợi cho các khu vực khô hạn. Trong hai tháng đầu năm 2024, dự báo thời tiết sẽ cải thiện ở hầu hết khu vực. Điều này sẽ giúp nông dân đẩy nhanh việc gieo trồng ngô và đậu tương trong niên vụ hiện tại, giảm bớt thiệt hại về năng suất.

Trái với ngô, lúa mì ghi nhận mức tăng mạnh gần 2% trong tuần qua, duy trì đà hồi phục từ vùng đáy. Sau giai đoạn khá im ắng, thị trường một lần nữa lo ngại về nguồn cung từ biển Đen sau khi khu vực này “nóng” trở lại.

Mặc dù hoạt động xuất khẩu từ biển Đen vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên, căng thẳng gia tăng vẫn khiến thị trường lo ngại về tình hình nguồn cung trong khu vực.

Bên cạnh đó, Công ty tư vấn Argus Media cho biết diện tích trồng lúa mì mềm năm 2024 của Pháp sẽ chỉ đạt mức 4,24 triệu ha, giảm 11% so với năm nay và là mức thấp nhất kể từ năm 2000. Thông tin này cũng càng củng cố mối lo ngắn hạn của thị trường lúa mì và hỗ trợ giá tăng mạnh.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng ngày 28/12 giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về cảng nước ta tương đối ổn định. Tại cảng Cái Lân, ngô Nam Mỹ kỳ hạn giao tháng Một năm nay trong khoảng 6.850 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý 2, giá chào bán dao động ở mức 6.750-6.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá chào bán ngô nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu ghi nhận thấp hơn 50 đồng/kg so với giá giao dịch tại cảng Cái Lân./.

