Giá vàng giao ngay tuột khỏi mốc 2.000 USD, chạm mức thấp nhất trong hai tháng

Giá vàng giao ngay giảm xuống mức 1.993,29 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 13/12, do báo cáo lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm giảm triển vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Erbil, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng thế giới đã giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng 2.000 USD/ounce và chạm mức thấp nhất trong hai tháng vào phiên giao dịch ngày 13/2, do báo cáo lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm giảm triển vọng Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Cụ thể, cuối phiên này, tại sàn giao dịch COMEX của Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 1,3%, xuống mức 1.993,29 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 13/12. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,3%, xuống còn 2007,2 USD/ounce.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho hay, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 1/2024 đã tăng 0,3% so với tháng trước đó và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023, do chi phí nhà ở và chăm sóc sức khỏe tăng. Kết quả này cao hơn dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát từ Dow Jones, với mức dự đoán lần lượt là 0,2% và 2,9%.

Ông Tai Wong, nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Đó không phải là báo cáo mà thị trường muốn thấy."

Ông Wong nói thêm: “Các nhà đầu tư thận trọng hơn nhiều khi nhận thấy lạm phát cứng đầu một cách đáng ngạc nhiên, qua đó làm giảm cơ hội Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 5/2024 xuống dưới 50%."

Sau dữ liệu CPI tháng Một, thị trường đặt cược rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể sẽ đợi đến tháng 6/2024 trước khi tiến hành cắt giảm lãi suất. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lời.

Cũng sau báo cáo về lạm phát của Bộ Lao động Mỹ, đồng USD tăng 0,7%, lên mức cao nhất trong ba tháng so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng trong phiên này.

Các nhà đầu tư hiện hướng sự tập trung vào dữ liệu về doanh số bán lẻ, dự kiến được công bố vào ngày 15/2 tới và số chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến được công bố vào ngày sau đó.

Thị trường cũng sẽ lắng nghe ý kiến từ hàng loạt quan chức Fed trong tuần này. Một số quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, cho biết tuần trước họ muốn thấy thêm bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục giảm trước khi cắt giảm lãi suất.

Cũng trong phiên 13/2, giá bạch kim giao ngay giảm 1,9%, xuống mức 871,99 USD/ounce, giá palladium giảm 4,1% xuống 855,59 USD/ounce và giá bạc mất 2,8%, xuống còn 22,05 USD/ounce./.

Giá vàng tại thị trường châu Á phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn hai tuần Trong phiên giao dịch ngày 13/2, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lên mức 2.023,89 USD/ounce vào lúc 14 giờ 33 phút (theo giờ Việt Nam) trước khi số liệu lạm phát của Mỹ được công bố.