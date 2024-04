Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới, thương hiệu SJC lên mốc 85 triệu đồng

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Sau vài giờ giao dịch buổi sáng (12/4), giá vàng SJC tại nhiều nơi đã lên mốc 85 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 10 giờ 45 phút, Công ty Doji thông báo giá vàng SJC từ 82,80-84,80 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 83,0-85,0 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với mở cửa sáng nay. Tương tự, Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC từ 83,0-85,0 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Còn tại Công ty Vietnam Gold, giá vàng SJC cộng thêm 200.000 đồng/lượng, giá mới từ 82,90-84,90 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) so với mở cửa sáng nay.

Trước đó, khi mở cửa giao dịch sáng nay, thương hiệu này cộng thêm từ 300.000-500.000 đồng/lượng. Chênh lệch chiều mua vào/bán ra tiếp tục ở mức rất cao, từ 2-2,6 triệu đồng/lượng.

Về phía Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 76,28-78,18 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng nay. Trước đó, thương hiệu này đã cộng thêm 1,1 triệu đồng/lượng khi mở cửa giao dịch. Chênh lệch chiều mua vào/bán ra giữ ở mức 1,9 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục tăng thêm 11 USD so với sáng nay, lên ngưỡng 2.389 USD/ounce. Mức giá này khi quy đổi tương đương 72,45 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, Ngân hàng Vietcombank niêm yết từ 24.830-25.170 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng BIDV áp dụng tỷ giá từ 24.835-25.145 đồng/USD, tăng 5 đồng. Ngân hàng Agribank thông báo từ 24.830-25.150 đồng, giữ ổn định.

Tuy vậy, Ngân hàng Vietinbank thông báo giá mua vào là 24.823 đồng/USD và bán ra là 25.163 đồng/USD, giảm 5 đồng so với đầu giờ sáng./.