Giới chuyên gia dự báo đồng USD sẽ tiếp tục tăng mạnh

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD đang tăng mạnh cùng với những lo ngại về chính sách áp thuế mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, khiến các nhà chiến lược tiền tệ tin rằng đồng USD sẽ còn tiếp tục tăng.

Chỉ số đồng USD của Bloomberg, thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền khác trên thế giới, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2022 vào thứ Ba (12/11), đẩy đồng euro xuống mức thấp nhất trong vòng một năm khi các đồng tiền khác cũng chịu áp lực sụt giảm. Đồng yen và đồng đôla Canada cũng suy yếu.

Chuyên gia giao dịch ngoại tệ Helen Given tại Monex cho biết: "Chúng tôi thấy có cơ hội lớn để đồng USD tăng giá đáng kể trong năm 2025 và có thể kéo dài đến năm 2026. Chính quyền mới của Mỹ sẽ thay đổi cách tính dự báo khi chính sách trong nước hướng tới chi tiêu lớn, còn chính sách quốc tế có thể mang tính bảo hộ."

Các tổ chức tài chính JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. và Citigroup Inc. đều dự đoán rằng đồng bạc xanh sẽ tiếp tục tăng từ mức hiện tại. Đối với JPMorgan, cú sốc tâm lý xung quanh chiến thắng của ông Trump đủ để thúc đẩy đồng USD đi lên, ngay cả khi chưa có thông báo chính thức về các chính sách thuế quan.

Các chiến lược gia của JPMorgan do chuyên gia Meera Chandan dẫn đầu đã dự đoán rằng chỉ số của đồng USD sẽ tăng tới 7% trong những tháng tới. Điều đó sẽ đưa đồng euro ngang giá với đồng USD và tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức gần 7,40 nhân dân tệ đổi một USD./.

