Cùng với việc ưu tiên hơn 306.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm và định hướng bố trí nguồn lực lớn cho giai đoạn 2026-2035, chính sách nâng chuẩn trường nghề dân tộc nội trú kết hợp mở rộng tín dụng học nghề đang giúp người yếu thế nâng cao thu nhập, vững vàng trước chuẩn nghèo đa chiều mới.

Để bảo đảm cơ hội học nghề bình đẳng cho người nghèo tại các vùng nông thôn, miền núi-nơi khối tư nhân ít đầu tư, ngân sách nhà nước luôn đóng vai trò trụ cột bảo trợ. Năm 2024, chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục-đào tạo và giáo dục nghề nghiệp đạt 306.128 tỷ đồng (chiếm 26,04% tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước, tăng 11% so với năm 2022).

Đặc biệt, Quốc hội cũng đã thông qua chủ trương bố trí khoảng 423.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035, tạo nguồn lực dài hạn để đầu tư cho con người.

Nhờ dòng vốn ngân sách đầu tư bài bản, đến nay cả nước đã có 147 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 295 chương trình ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia và 10 trường được công nhận trường cao đẳng chất lượng cao (tính đến tháng 7/2026).

Chất lượng đào tạo được nâng tầm giúp người lao động sau tốt nghiệp đủ sức đảm nhận các vị trí kỹ thuật phức tạp với mức thu nhập cao mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, nhằm giúp các hộ gia đình yếu thế nâng cao thu nhập thực chất để đáp ứng chuẩn nghèo đa chiều mới (áp dụng từ năm 2027 với ngưỡng thu nhập cao hơn), ngành giáo dục nghề nghiệp tập trung phát triển mạng lưới các trường dân tộc nội trú để đào tạo nhân lực tại chỗ cho vùng cao.

Song song đó, Nhà nước đẩy mạnh mở rộng chính sách tín dụng ưu đãi, nâng mức vay học nghề cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo và nhóm yếu thế theo học các ngành mũi nhọn, tạo bệ phóng toàn diện từ vốn vay đến tay nghề để người dân thoát nghèo bền vững./.