Gỡ vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại các địa phương

Ngày 24/6/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 4406/VPCP-TH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc nắm tình hình, xử lý vướng mắc, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc.

Theo văn bản trên, ngày 9/6/2024, Văn phòng Chính phủ có Báo cáo số 2195/BC-VPCP trong đó tóm tắt bài viết "Tỉnh Bình Dương: Bệnh nhân bảo hiểm y tế phải tự mua vật tư y tế" đăng trên Báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện công lập của tỉnh Bình Dương phản ánh, dù có bảo hiểm y tế vẫn phải tự ra ngoài mua vật tư y tế hoặc thuốc theo chỉ định.

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương thừa nhận trong thời gian qua đã xảy ra trường hợp thiếu thuốc, vật tư y tế không chỉ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh mà còn ở các cơ sở y tế công lập.

Bình Dương là một trong các tỉnh đấu thầu được thuốc sớm nhất theo thông tư mới. Việc thiếu một vài thuốc cục bộ có thể xảy ra do các đơn vị đã mua hết số lượng thuốc trúng thầu hoặc do đứt chuỗi cung ứng nên nhà thầu không cung cấp đủ thuốc, về thiếu hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế chủ yếu xảy ra ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, nguyên nhân do hàng năm các cơ sở y tế phải tổ chức đấu thầu vật tư, sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 4-6 tháng.

Tuy nhiên các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục, dẫn đến chậm.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao Bộ Y tế kiểm tra, nắm tình hình báo chí phản ánh, có các giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại cơ sở y tế công lập các địa phương; bảo đảm cung ứng đầy đủ cho công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1/7/2024./.

