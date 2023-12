Hà Lan: Bulgaria đáp ứng các điều kiện để gia nhập Schengen

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết NATO liên tục chuyển cơ sở tới gần biên giới Nga, gây ra mối lo ngại buộc Moskva phải tiến hành các biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh.

19/10/2023 11:38

Thủ tướng Italy nhấn mạnh việc đình chỉ Hiệp ước Schengen là cần thiết do căng thẳng ngày càng leo thang ở Trung Đông, dòng người di cư gia tăng dọc tuyến Balkan và trên hết là lý do an ninh quốc gia.