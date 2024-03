Hà Nội dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài trong 3 tháng đầu năm

Hà Nội dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 970,8 triệu USD, chiếm 15,7% và gấp 6 lần so với cùng kỳ, kế đến là Bắc Ninh với số vốn 745,2 triệu USD, chiếm gần 12,1% tổng vốn.

Tính lũy kế đến ngày 20/3, cả nước có 39.758 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 475,8 tỷ USD. (Ảnh: Vietnam+)

Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến ngày 20/3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (vốn góp) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 4,63 tỷ USD và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 970,8 triệu USD, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp hơn 6,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Kế đến là Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 745,2 triệu USD, chiếm gần 12,1% tổng vốn. Tiếp theo lần lượt là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,…

Sửa đổi thuế ưu đãi hiện hành để hấp dẫn và bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính dự kiến sẽ nghiên cứu để trình Chính phủ thành lập “Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung để hỗ trợ cho các nhà đầu tư tại Việt Nam.”

Tính lũy kế đến ngày 20/3, cả nước có 39.758 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 475,8 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 301,8 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo báo cáo, khu vực đầu tư nước ngoài xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt 67,85 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ, chiếm 73,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 67,2 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ, chiếm 72,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Và, nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt 55,5 tỷ USD, tăng 14,1% so cùng kỳ và chiếm 64,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 3 tháng, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu trên 12,3 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 11,7 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 5,6 tỷ USD.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17/21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 3,93 tỷ USD, chiếm gần 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 224,8 triệu USD và gần 190,2 triệu USD.

Báo cáo cho biết có 62 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,55 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư, tăng 51,3% so với cùng kỳ 2023. Hongkong (Trung Quốc) đứng thứ hai với hơn 1,05 tỷ USD, chiếm 17,1% tổng vốn đầu tư, gấp gần hơn 2,3 lần so với cùng kỳ./.