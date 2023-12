Hà Nội: Những chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2024

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, năm 2023, với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả và đạt được các kết quả quan trọng.

Thành phố dự kiến hoàn thành 18/23 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023; tăng trưởng GRDP theo số liệu thống kê dự kiến tăng 6,27% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước); thu ngân sách ước đạt khoảng 400.421 tỷ đồng, bằng 113,5% so với dự toán Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giao và tăng 20% so với năm 2022. Các ngành, lĩnh vực kinh tế tăng trưởng ổn định. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 62% so với năm 2023. Lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao...

Nghị quyết đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6,5-7%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 160,8-162 triệu đồng.../.