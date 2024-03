Hà Nội sẽ thí điểm sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền phòng cháy

Công an Thành phố Hà Nội sẽ triển khai thí điểm Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng trí tuệ nhân tạo do Hàn Quốc hỗ trợ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Hiện nay Bộ Công an đã tiếp nhận nhiều thiết bị giáo dục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với đặc thù cư dân và hạ tầng phát triển của Thủ đô, Bộ Công an quyết định bàn giao cho Công an thành phố Hà Nội các thiết bị này để triển khai tại Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.



Thông tin trên được Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) đưa ra tại Hội nghị triển khai thí điểm Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, diễn ra chiều 4/3.



Theo đó, các thiết bị được Hàn Quốc hỗ trợ này sẽ tạo môi trường chữa cháy, môi trường thoát nạn trong đám cháy trên nền tảng không gian ảo. Từ đó, các cán bộ, chiến sĩ và người dân dễ dàng học tập, lan toả các biện pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ vào đời sống.

Để triển khai Trung tâm giáo dục cộng đồng, đơn vị đã nghiên cứu tổng thể khu vực đặt thiết bị, bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực tạo thuận lợi trong việc tiếp cận của nhân dân, qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, thoát nạn.

Ngay trong tháng 3, khi triển khai Trung tâm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ nghiên cứu lắp đặt máy móc tại những địa điểm thuận tiện. Từ đó, người dân Thủ đô, học sinh, sinh viên có thể thường xuyên nghiên cứu tìm hiểu, học tập kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ.

Đại diện cơ quan chức năng cho hay việc thí điểm Trung tâm giáo dục cộng đồng nhằm phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn tại hộ gia đình, chung cư, nơi tập trung đông người./.