Hà Nội: Tăng cường đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường sau bão số 3

Đường ống cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 10/9, Sở Y tế Hà Nội thông tin nhằm đảm bảo nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, quản lý chất thải sau bão số 3 và mưa lũ năm 2024, Sở Y tế Hà Nội ban hành Kế hoạch gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trực thuộc để triển khai thực hiện.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế trong mùa mưa lũ năm 2024; tăng cường công tác đảm bảo đáp ứng y tế trong mùa mưa bão, lũ lụt năm 2024, đặc biệt là sau cơn bão số 3.

Các bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện ngoài công lập và các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị, cơ số thuốc để tham gia cứu nạn, nhận và triển khai nhiệm vụ hỗ trợ khi có yêu cầu của cấp trên; kiện toàn các đội cấp cứu cơ động, đội phẫu thuật cơ động, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện công tác ứng trực, đáp ứng y tế theo quy định.

Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với phòng y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cho uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo nước sạch, cấp phát cơ số thuốc để kịp thời điều trị đối với một số bệnh thường gặp mùa mưa bão (da liễu, tiêu hóa, mắt, sốt xuất huyết…) trên địa bàn theo phương án 4 tại chỗ, nhất là đối với các địa phương xảy ra ngập úng.

Các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức về công tác nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh thường gặp mùa bão lũ; tuyên truyền để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm; thực hiện ăn chín, uống chín. Tăng cường công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tại cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội chủ động công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt, công tác thu gom, xử lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế hoặc trong các khu vực ngập úng, khu vực nguy cơ.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường; các loại lương thực, thực phẩm, nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân vùng lũ lụt nhằm đảm bảo không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng đến tay người dân./.