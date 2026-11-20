Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 447/KH-UBND về tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo kế hoạch, tổng số quà tặng dự kiến là trên 1,28 triệu suất quà, kinh phí 958,264 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định.

Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Hà Nội dành mức quà bằng tiền 10 triệu đồng/người đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Mức quà 3 triệu đồng/người dành cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; đại diện thân nhân liệt sĩ; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng và một số nhóm người có công khác theo quy định.

Mức 1,5 triệu đồng/người được áp dụng đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người thờ cúng liệt sĩ; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng và một số nhóm đối tượng hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được tặng quà ở mức này.

Thành phố dành mức quà chúc thọ, mừng thọ 3 triệu đồng/người cho người trên 100 tuổi và người tròn 100 tuổi. Mức quà dành cho người tròn 100 tuổi đã bao gồm 5 mét vải lụa.

Người tròn 90 và 95 tuổi được tặng 1,5 triệu đồng/người; người ở các tuổi 70, 75, 80 và 85 được tặng 800.000 đồng/người.

Hà Nội dành mức quà 800.000 đồng/người cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đề xuất của Liên đoàn Lao động thành phố; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu ngầm 182 Hà Nội; đại diện gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và những nơi có phụ cấp đặc biệt 100%; đại diện gia đình quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất; đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại cộng đồng và trẻ em khuyết tật nhẹ được tặng 500.000 đồng/người.

Ủy ban Nhân dân thành phố quy định trường hợp một cá nhân thuộc nhiều nhóm chính sách người có công thì chỉ nhận một suất quà của thành phố.

Đối với người đồng thời thuộc các nhóm chính sách được quy định trong kế hoạch, việc tặng quà thực hiện theo chế độ có mức cao nhất, trừ quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và quà dành cho người thờ cúng liệt sĩ.

Ngoài quà tặng cho cá nhân và hộ gia đình, Hà Nội dự kiến tặng quà 70 đơn vị, mỗi suất trị giá từ 12-27 triệu đồng. Đây là các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, đơn vị chăm sóc người bệnh và một số tổ chức tiêu biểu.

Thành phố tổ chức thăm, tặng 264 suất quà cho cá nhân tiêu biểu, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng, gồm túi quà trị giá 2 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền mặt. Đối với cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ trong những ngày Tết tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội và một số đơn vị y tế, mức bồi dưỡng là 700.000 đồng/người. Người đang được nuôi dưỡng, chữa trị tập trung tại các cơ sở thuộc diện quy định được bổ sung tiền ăn Tết 700.000 đồng/người.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai chính sách tặng quà đối với người có công; Sở Y tế phụ trách các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan bưu điện chi trả quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng kế hoạch chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời triển khai hoạt động hỗ trợ người lao động về quê đón Tết.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách đối tượng, niêm yết công khai tiêu chuẩn và mức quà tặng tại trụ sở; bảo đảm kinh phí và hoàn thành việc tặng quà trước ngày 22/1/2027, tức ngày 15 tháng Chạp năm Bính Ngọ.

Thành phố yêu cầu các địa phương kiểm tra, đối chiếu danh sách để tránh bỏ sót đối tượng đủ điều kiện hoặc trùng hưởng chính sách. Việc công khai thông tin phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là đối với người yếu thế và trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh nguồn ngân sách, các địa phương được chủ động huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm gia đình chính sách, hộ mới thoát nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu, các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát việc tặng quà, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp trục lợi chính sách hoặc chi trả không đầy đủ. Kết quả thực hiện phải gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/1/2027 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố./.

Trên 530 tỷ đồng dự kiến dành tặng quà Tết Nguyên đán 2027 cho người có công Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, người có công với cách mạng được tặng mức quà 600.000 đồng, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với người có công với cách mạng.