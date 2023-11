Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông mới trên đường Âu Cơ từ 18/11

Rào chắn đường Âu Cơ để thi công Dự án mở rộng đường Âu Cơ-An Dương Vương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông trên tuyến đường Âu Cơ phục vụ thi công dự án Xây dựng Cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên (đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân). Thời gian thực hiện từ ngày 18/11/2023 đến hết 30/6/2024.

Đối với đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu, trên đường Âu Cơ tiếp tục tổ chức rào chắn cố định tại vị trí cách mép hè bên trái tuyến 2m (hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân) đảm bảo phần đường còn lại tối thiểu 6-7m.

Trên đường dân sinh (đường 5m) phía trong đê tổ chức rào chắn cố định tại vị trí cách mép chân ta luy đê 2m, đảm bảo phần đường còn lại tối thiểu 3-3,5m.



Về phân luồng giao thông, đoạn đường mới thi công xong, bề rộng mặt đường 8m tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân.

Đoạn đường Âu Cơ hiện hữu, bề rộng mặt đường 6-7m tổ chức cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố.

Đoạn đường dân sinh (đường 5m) phía trong đê có bề rộng mặt đường lưu thông 3-3,5m, tổ chức cho xe máy, xe thô sơ (cấm xe ôtô) lưu thông 1 chiều theo hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố.

Trên phố Quảng An, tổ chức giao thông một chiều cho xe ôtô theo hướng từ Xuân Diệu đến Đặng Thai Mai; các phương tiện khác di chuyển hai chiều; cấm phương tiện đỗ, dừng cả hai chiều trên phố Từ Hoa, đường Âu Cơ; cấm xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên đường Âu Cơ trong giờ cao điểm (sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hằng ngày); cấm đỗ xe trên đường dân sinh (đường 5m) hai bên đường Âu Cơ theo cả hai chiều.

Trên đường Âu Cơ đoạn từ lối vào Xuân Diệu đến nút giao Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng An), mở rộng phạm vi rào chắn trên đường Âu Cơ (phía bên phải tuyến theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân), bề rộng rào chắn mở rộng 3m để thi công hạng mục nền mặt đường. Bề rộng mặt đường Âu Cơ còn lại tối thiểu 5m.

Khôi phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao lối vào Xuân Diệu-Âu Cơ. Tại đoạn này, trên phần đường Âu Cơ còn lại tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân.



Trên đường dân sinh (đường 5m) phía ngoài đê tổ chức cho ôtô di chuyển một chiều theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân, các phương tiện khác lưu thông hai chiều.

Trên đường dân sinh (đường 5m) phía trong đê tổ chức cho ôtô di chuyển một chiều theo hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố, các phương tiện khác lưu thông hai chiều.

Các phương tiện di chuyển theo hướng cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố muốn tiếp cận các ngõ 34, 124, 172, 200, 236, 238 Âu Cơ quay đầu ở nút giao khách sạn Thắng Lợi hoặc nút giao lối vào Xuân Diệu-Âu Cơ.

Trên đường Xuân Diệu, đoạn từ nút giao Âu Cơ (gần chợ hoa Quảng An) đến lối ra Xuân Diệu-Âu Cơ, tổ chức giao thông một chiều cho ô tô lưu thông hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố, các phương tiện khác lưu thông hai chiều.

Cấm xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên đường Âu Cơ, Xuân Diệu trong giờ cao điểm (sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hằng ngày); cấm phương tiện đỗ, dừng cả hai chiều trên đường Âu Cơ; cấm phương tiện đỗ cả hai chiều trên đường Xuân Diệu, đường dân sinh (đường 5m) hai bên đường Âu Cơ theo cả hai chiều.

Khu vực nút giao Xuân Diệu-Âu Cơ (gần khách sạn Thắng Lợi), các phương tiện lưu thông theo sự hướng dẫn của đèn tín hiệu; cấm ôtô từ đường 5m sát nhà dân quay đầu lên đường Âu Cơ đi về cầu Nhật Tân; cấm các phương tiện quay đầu trên đường Âu Cơ (theo cả hai chiều).

Trên đường Âu Cơ đoạn từ nút giao Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng An) đến nút giao Lạc Long Quân tổ chức rào chắn cố định trên đường Âu Cơ tại vị trí bên trái và phải tuyến, đảm bảo phần đường xe chạy còn lại khoảng 10-11m, đồng thời điều chỉnh hệ thống dải phân cách giữa và pha đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp để tổ chức giao thông cho các phương tiện di chuyển bình thường theo cả hai hướng.

Trên đường Âu Cơ mặt đường còn lại có bề rộng 10-11m tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả phương tiện lưu thông.

Trên đường dân sinh (đường 5m) phía trong đê tổ chức cho ôtô di chuyển một chiều theo hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố, các phương tiện khác lưu thông hai chiều.

Trên đường dân sinh (đường 5m) phía ngoài đê tổ chức cho ôtô di chuyển một chiều theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân, các phương tiện khác lưu thông hai chiều.

Hà Nội phân luồng tổ chức lại giao thông khi rào chắn đường Âu Cơ Để phục vụ thi công Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên, Hà Nội đã đưa ra phương án phân luồng phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường ở khu vực này.

Các phương tiện di chuyển theo hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân có nhu cầu rẽ vào các ngõ 275, 399 Âu Cơ, ngõ Công viên nước, Trịnh Công Sơn quay đầu ở nút giao ngõ 399 Âu Cơ hoặc nút giao Lạc Long Quân.

Các phương tiện di chuyển theo hướng từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố có nhu cầu rẽ vào các ngõ Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân, 464 Âu Cơ quay đầu ở nút giao ngõ 399 Âu Cơ hoặc nút giao Xuân Diệu.

Cấm xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên đường Âu Cơ, Xuân Diệu trong giờ cao điểm (sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hằng ngày); cấm đỗ xe trên đường dân sinh (đường 5m) hai bên đường Âu Cơ theo cả hai chiều.

Trên đường An Dương Vương (đoạn từ nút giao Lạc Long Quân đến ngõ 42 An Dương Vương) rào chắn một phần đường An Dương Vương đoạn từ nút xuống cầu Nhật Tân đến ngõ 42 An Dương Vương.

Hướng đi từ cầu Nhật Tân đến cầu Thăng Long đảm bảo phần đường còn lại rộng khoảng 6,5m, đảm bảo cho phương tiện di chuyển bình thường.

Rào chắn cố định bề rộng phạm vi quây rào khoảng 4m để thi công dải phân cách giữa đoạn từ nút giao Lạc Long Quân đến nút giao lên cầu Nhật Tân đảm bảo phần đường còn lại có bề rộng mỗi làn khoảng 10,5m.

Để hạn chế phương tiện tập trung vào khu vực thi công, từ sân bay Nội Bài đi trung tâm thành phố và ngược lại, các phương tiện qua khu vực thi công sẽ đi theo các hướng sau: Đường Võ Nguyên Giáp-đường Trường Sa (Quốc lộ 5 kéo dài-Nguyễn Vãn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5) đi cầu Vĩnh Tuy-Nguyễn Khoái hoặc đi cầu Thanh Trì-Vành đai 3 trên cao; đường Võ Nguyên Giáp-cầu Nhật Tân-Võ Chí Công-Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài)-trung tâm thành phố./.