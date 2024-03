Hàn Quốc công bố danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử quốc hội khóa mới

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc ngày 23/3 đã công bố danh sách tổng cộng 686 ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử quốc hội khóa mới được ấn định vào ngày 10/4 tới.

Các ứng cử viên sẽ cạnh tranh để giành 300 ghế trong quốc hội Hàn Quốc. Theo quy định hiện hành, trong 300 ghế, sẽ có 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện đảng chính trị.

Tính theo đảng chính trị, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền có số ứng cử viên đăng ký nhiều nhất là 252 người, tiếp theo là đảng Dân chủ (DP) đối lập chính với 244 người. Tổng cộng có 56 ứng cử viên đăng ký với tư cách độc lập.

Trong số các khu vực bầu cử, quận Jongno ở trung tâm Seoul được dự đoán sẽ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt nhất, với 7 ứng cử viên tham gia tranh cử.

Chiến dịch tranh cử chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 28/3 và kéo dài trong 13 ngày. Cuộc bỏ phiếu ở nước ngoài dự kiến diễn ra từ ngày 27/3 đến ngày 1/4, trong khi bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào ngày 5-6/4.

Đảng PPP đã kêu gọi cử tri ủng hộ để có thể giành đa số ghế trong quốc hội sau bầu cử lần này. Trong 2 năm qua, chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không thể thúc đẩy nhiều chương trình nghị sự do đảng DP đối lập hiện chiếm đa số ghế trong quốc hội.

Trong khi đó, đảng DP cũng nỗ lực duy trì đa số ghế, cho rằng Chính phủ Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về sự sa sút của nền kinh tế và sinh kế khó khăn của người dân.

Dư luận đang quan tâm đến lực lượng chính trị là các đảng nhỏ mới được thành lập, bao gồm đảng Đổi mới Hàn Quốc - do cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk lãnh đạo, đảng Cải cách mới, do cựu lãnh đạo đảng PPP Lee Jun-seok thành lập và đảng Tương lai mới (Saemirae) do cựu lãnh đạo đảng PPP - cựu Thủ tướng Lee Nak-yon thành lập./.

