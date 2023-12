Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngân sách quốc gia hơn 500 tỷ USD

Phiên họp Quốc hội phê chuẩn dự thảo ngân sách 2024 do Chính phủ đệ trình, tại Seoul ngày 21/12/2023. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Quốc hội Hàn Quốc ngày 21/12 đã thông qua dự thảo Ngân sách Quốc gia năm 2024 trị giá 656.600 tỷ won (503,3 tỷ USD).

Dự thảo được thông qua với 237 phiếu ủng hộ, 9 phiếu chống và 13 phiếu trắng, muộn hơn tuần so với thời hạn dự kiến ngày 2/12. Gói ngân sách trên giảm 300 tỷ won so với đề xuất ban đầu mà chính phủ đưa ra hồi tháng Chín vừa qua. Đây là năm thứ hai liên tiếp Quốc hội Hàn Quốc giảm ngân sách do chính phủ đề xuất.

Cùng ngày, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc dự báo thâm hụt tài chính của nước này năm 2024 sẽ ở mức 91.600 tỷ won, tương đương 3,9% Tổng sản phẩm quốc nội. Mức thâm hụt này thấp hơn 400 tỷ won so với dự báo trước đó của chính phủ.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt ngân sách 52.200 tỷ won. Nợ công dự kiến tăng lên mức 1.195.800 tỷ won vào năm tới, tăng khoảng 61.400 tỷ won so với năm nay.

Tổng thu ngân sách khả năng sẽ ở mức 612.200 tỷ won vào năm tới, giảm 2,2% so với năm nay, trong khi tổng chi ngân sách sẽ tăng 2,8% lên 656.600 tỷ won.

Chính phủ Hàn Quốc cam kết siết chặt các quy định về tài chính, trong đó yêu cầu mức trần thâm hụt ngân sách tương đương 3% GDP nhằm cải thiện thị trường tài chính./.

