Hà Giang: Trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lực lượng chức năng hai nước tiến hành các thủ tục trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/5, tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 25/4 vừa qua, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Công an huyện Đồng Văn phát hiện Thò Mí Sính và Vừ Nỏ Pó cư trú tại huyện Đồng Văn tổ chức đưa 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn huyện Đồng Văn.

Phòng An ninh nội địa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Thò Mí Sính và Vừ Nỏ Pó để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đối với 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành trao trả theo quy định của pháp luật./.

