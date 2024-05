Hà Nội: Cháy "chung cư mini” trên phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân

Cơ quan chức năng nhận định, vị trí cháy xuất phát tại tầng 8 ngôi nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là từ ngọn lửa bùng phát ở hộp điện thang máy, nghi do chập điện.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), vụ hỏa hoạn chiều 19/5 tại căn hộ khoảng 9 tầng, dạng “chung cư mini” trên phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, không gây thiệt hại về người, do lực lượng chức năng có mặt kịp thời chữa cháy, cứu hộ.

Vào khoảng gần 13h ngày 19/5, một đám khói đen bốc lên từ căn hộ trên, lan tỏa ra xung quanh làm nhiều người dân hoảng loạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là từ ngọn lửa bùng phát ở hộp điện thang máy, nghi do chập điện.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, vị trí cháy xuất phát tại tầng 8 ngôi nhà. Tầng 1 kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ tầng 2 trở lên là để ở, mỗi tầng có khoảng 4-5 phòng.

Khi phát hiện khói, chuông báo cháy đã hoạt động, giúp những người sống từ tầng 5 trở xuống nhanh chóng chạy thoát khỏi ngôi nhà. Nhiều người khác chạy lên tầng cao nhất. Các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng triển khai biện pháp cứu hỏa ban đầu.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe chuyên dụng của Công an quận Thanh Xuân và Đại học phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an) tới làm nhiệm vụ.

Ngay khi có mặt, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã leo cầu thang từ phía ngoài, tiếp cận ngôi nhà, vào từng tầng tìm kiếm người và lên mái tầng thượng hướng dẫn người dân thoát hiểm.

Chỉ khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân và thống kê thiệt hại./.

