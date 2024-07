Vĩnh Phúc: Trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Nguyễn Văn Hiến

Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến. (Nguồn: Báo Vĩnh Phúc)

Ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ truy điệu, an táng và trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Nguyễn Văn Hiến đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước và ngành Công an luôn khắc ghi công lao to lớn của liệt sỹ Nguyễn Văn Hiến nói riêng và các Anh hùng liệt sỹ nói chung đối với sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ đất nước.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, nhất là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tích cực tham gia công tác chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng, coi đó là đạo lý, trách nhiệm và cũng là vinh dự của bản thân để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những đóng góp to lớn của thế hệ cha ông đi trước cho sự nghiệp bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Hiến sinh năm 1925 ở xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch. Tháng 8/1945, đồng chí tham gia tự vệ chiến đấu ở xã. Năm 1947, đồng chí là đội viên du kích thoát ly huyện Lập Thạch, sau đó, trở về làm thôn đội trưởng du kích xã Liên Hòa.

Ngày 21/2/1949, đồng chí Nguyễn Văn Hiến được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay). Từ tháng 6/1953, đồng chí thoát ly vào Ty Công an Vĩnh Phúc làm tiểu đội trưởng cảnh vệ.

Đến tháng 1/1954, đồng chí chuyển sang làm cảnh sát vũ trang và là tiểu đội trưởng bảo vệ. Tháng 1/1957 là cán bộ ty Công an Vĩnh Phúc. Từ tháng 9/1959, đồng chí là cán bộ Công an huyện Lập Thạch.

Ngày 24/10/1967, trong khi đang làm nhiệm vụ tại xã Xuân Hòa, phát hiện có máy bay Mỹ ném bom, đồng chí đã không quản ngại nguy hiểm, dũng cảm cứu hai cháu nhỏ xuống hầm trú ẩn, sau đó đồng chí bị trúng bom của địch và hy sinh.

Trong hơn 20 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Hiến được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng 2, Huy chương Chiến thắng hạng 2 và 3; được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ty Công an.

Để ghi nhận công lao, cống hiến và sự hy sinh dũng cảm của đồng chí, ngày 14/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 514 về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Văn Hiến./.

