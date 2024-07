Lai Châu: Chiến sỹ công an kịp thời cứu hai trẻ bị đuối nước

Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, một chiến sỹ Công an khi đang về quê nghỉ phép đã kịp thời cứu sống hai cháu nhỏ bị đuối nước.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26/7, tại khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát (thuộc địa phận bản Pá Khôm, xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), hai cháu nhỏ là: Lò Mạnh Toàn (sinh năm 2018) và Lò Hạ Vy (sinh năm 2020) đi mò ốc cùng bà nội không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước sâu.

Địa điểm nạn nhân gặp nạn xa khu dân cư, khu vực lòng hồ thủy điện nước sâu rất nguy hiểm.

Phát hiện hai cháu bị rơi xuống nước, bà nội của hai cháu đã hô hoán kêu cứu. Lúc này, hạ sỹ Lò Văn Thanh, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu đang trong thời gian nghỉ phép ở nhà và phụ giúp gia đình cắt cỏ gần đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu.

Nhanh chóng, hạ sỹ Lò Văn Thanh đã kịp thời chạy đến, lao xuống hồ đưa hai cháu lên bờ và tiến hành sơ cứu.

Sức khỏe của hai cháu đã ổn định và được bàn giao cho gia đình tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Hạ sỹ Lò Văn Thanh (sinh năm 2004) tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Hành động dũng cảm cứu người trong lúc nguy cấp của hạ sỹ Lò Văn Thanh tiếp tục tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.

