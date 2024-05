Bộ Công an tặng Bằng khen cho 2 Công an xã cứu người nước ngoài bị đuối nước

Hành động của 2 Công an xã được Đoàn nghiên cứu thực tế, nhân dân và du khách, đặc biệt là du khách người Trung Quốc đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Đại úy Nguyễn Quốc Đạt và Đại úy Lê Đức Anh. (Nguồn: Báo Long An)

Ngày 6/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã trao Bằng khen của Bộ cho 2 cán bộ Công an xã có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia cứu cháu bé người Trung Quốc bị đuối nước tại đảo San Hô 2, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 25/1.

Trước đó, Công an tỉnh Long An đã nhận thư và lẵng hoa cảm ơn từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc 2 Đại úy là Nguyễn Quốc Đạt (Phó Trưởng Công an xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) và Lê Đức Anh (cán bộ Công an xã Phước Đông, huyện Cần Đước) cứu sống cháu bé người Trung Quốc (khoảng 10 tuổi) bị đuối nước khi đi nghỉ cùng gia đình tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Kế hoạch của Trường Chính trị tỉnh Long An về tổ chức nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị tại hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, ngày 25/1, Đoàn nghiên cứu thực tế đến tham quan, nghiên cứu tại đảo San Hô 2.

Khi đoàn đến một nhà hàng để dùng cơm trưa, hai Đại úy Nguyễn Quốc Đạt và Lê Đức Anh phát hiện một nhân viên khu du lịch đang cố gắng vớt cháu bé có biểu hiện đuối nước tại hồ bơi gần đó. Hai anh ngay lập tức lao xuống hồ bơi, hỗ trợ đưa cháu bé lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân, ngưng thở.

Hai Công an xã đã liên tục thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước, nhờ vậy đã cứu được cháu bé qua khỏi cơn nguy kịch, chuyển đến cơ sở y tế để hồi phục.

Cháu bé gặp nạn là du khách người Trung Quốc, cùng gia đình đến thành phố Nha Trang du lịch. Thời điểm xảy ra tai nạn, gia đình cháu bé đang dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Hành động cao đẹp, đầy tính nhân văn của 2 Công an xã được Đoàn nghiên cứu thực tế, nhân dân và du khách, đặc biệt là du khách người Trung Quốc đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Công an tỉnh Long An đã thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương biểu dương và phổ biến cán bộ, chiến sỹ học tập và làm theo gương 2 Đại úy Nguyễn Quốc Đạt và Lê Đức Anh./.

