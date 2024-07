Điện Biên: Tri ân các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh minh họa: Trung Kiên/TTXVN)

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), tối 26/7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ” cấp Trung ương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi Độc Lập, tỉnh Điện Biên.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ cấp Trung ương được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập - nơi an nghỉ của 2.432 cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các anh, các chị là những biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, gan dạ, mưu trí, dũng cảm.

Cũng thời điểm này, tại 3 điểm gồm: Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1, Nghĩa trang liệt sỹ Him Lam và Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, tỉnh Điện Biên và tại tất cả nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ trên cả nước, hàng ngàn ngọn nến tri ân cũng đang được đồng loạt thắp lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho các Anh hùng liệt sỹ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sỹ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh của cách mạng Việt Nam, một nhân cách lớn và nghĩa tình.

Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ: mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các Anh hùng liệt sỹ, nguyện tiếp bước cha anh sống, chiến đấu, lao động, học tập vì một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thế hệ trẻ mãi mãi không quên và luôn tri ân những người đã hy sinh cho Tổ quốc, nhắc nhở bản thân phải trân trọng hòa bình, hạnh phúc; sống hết mình và có ích, xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã dâng hiến, hy sinh.

Đoàn viên Lò Văn Quân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (Bộ Công an) chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được thắp nén hương thơm lên các phần mộ Anh hùng liệt sỹ. Qua đây, tôi cảm thấy bản thân mình cần cố gắng hơn nữa để xứng đáng với công ơn, sự hy sinh của những thế hệ cha ông đi trước.”

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh đi trước, dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng 70 suất quà cho các gia đình người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tổng giá trị trên 140 triệu đồng.

Tại tỉnh Điện Biên những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã có mưa to đến rất to gây lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ; đồng thời hỗ trợ các học sinh nghèo học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 1 cây cầu dân sinh trị giá 200 triệu đồng; 3 ngôi nhà nhân ái trị giá 150 triệu đồng; 1 công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng; 1 tủ sách pháp luật và 5 tivi, máy tính cùng nhiều nhu yếu phẩm khác nhằm hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ quét ở xã Mường Pồn. Tổng trị giá là 450 triệu đồng.

Ngay sau đó, các đại biểu, lãnh đạo cùng đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân 2.432 ngôi mộ của cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập…/.

Thông tấn xã Việt Nam dâng hương tưởng niệm các nhà báo liệt sỹ Sáng 26/7, đoàn lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang làm trưởng đoàn, dâng hương tưởng niệm, tri ân các nhà báo liệt sỹ TTXVN.