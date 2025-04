Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động: Tăng cường đánh giá, nhận diện rủi ro

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 được tổ chức với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.” Năm nay, các hoạt động đẩy mạnh việc tự quản trị rủi ro về an toàn vệ sinh lao động sẽ được tập trung đẩy mạnh.

Đây là thông tin được đưa ra tại Họp báo về tình hình tai nạn lao động 2024 và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2025 do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 10/4 tại Hà Nội.

Tháng hành động được tổ chức từ ngày 1/5-31/5. Dự kiến, Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 cấp trung ương sẽ cùng được tổ chức vào sáng ngày 25/4 tại Hà Nội.

Trong tháng hành động, nhiều hoạt động sẽ diễn ra ở trung ương và các địa phương như: Triển khai Chỉ thị 31-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức thăm hỏi nạn nhân và thân nhân người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động...

Ngoài ra, trong tháng hành động sẽ tổ chức một số đoàn đi thực tế thăm, kiểm tra, giám sát công tác triển khai, hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động tại một số địa phương, ngành có đông công nhân lao động hoặc có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức công đoàn sẽ tổ chức các Hội thảo chuyên đề về: “Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng tập thể về thời giờ làm việc và an toàn vệ sinh lao động”; “Công đoàn với việc đánh giá, nhận diện nguy cơ rủi ro, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; “Công đoàn tham gia xây dựng và thúc đẩy Văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc”…

Đặc biệt, năm nay các sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của công nhân và doanh nghiệp về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động sẽ được biểu dương trong Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động nhằm tạo cao điểm truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy các giải pháp, chương trình hành động cụ thể về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, phát động thi đua, xây dựng văn hóa an toàn lao động, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người lao động./.

Năm 2024, trên toàn quốc đã xảy ra 8.286 vụ tai nạn lao động (tăng 892 vụ, tương đương 12,1%) làm 8.472 người bị nạn (tăng 919 người bị nạn), trong đó có 675 vụ tai nạn chết người, làm 727 người chết (tăng 28 người).