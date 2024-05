Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông cho người Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 9/5, Sở Cảnh sát Tokyo tặng Tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông cho Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản; đây là lần đầu Đại sứ quán Việt Nam và Sở Cảnh sát Tokyo tổ chức sự kiện này cho người Việt.

Đại diện Sở Cảnh sát Tokyo đã trao tặng Tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông cho Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 9/5, Sở Cảnh sát Tokyo đã trao tặng Tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam và Sở Cảnh sát Tokyo phối hợp tổ chức một sự kiện tuyên truyền về an toàn giao thông cho Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo Ozaki Ryota, các cán bộ của Sở Cảnh sát Tokyo, đông đảo đại diện các hội đoàn Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan báo chí truyền thông Việt Nam, Nhật Bản.

Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo Ozaki Ryota bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tích cực phối hợp để tổ chức lễ trao tặng tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông.

Ông cho biết từng có thời gian làm Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và có kỷ niệm đẹp về việc hưởng ứng chương trình chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm cùng cảnh sát Việt Nam.

Ông nhận định Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an Việt Nam rất nỗ lực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ông Ryota cho biết hiện tại ông đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông tại thủ đô Tokyo. Trong thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông và vi phạm giao thông của những người sử dụng xe trượt điện và xe đạp gắn động cơ điện tăng lên.

Theo ông, ở nhiều nước, bao gồm cả Việt Nam, không có quy định phải có bằng lái đối với xe đạp gắn động cơ nhỏ vì vậy dẫn đến tình trạng nhiều người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã vi phạm luật lệ giao thông, gặp tai nạn giao thông đáng tiếc khi sử dụng phương tiện này tham gia giao thông.

Hiện nay, người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản. Với mong muốn người Việt Nam tại Nhật Bản an toàn khi tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo tiến hành trao tặng tập tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông cho Đại sứ quán Việt Nam, hy vọng tài liệu này sẽ được phổ biến cho nhiều người Việt Nam tại Nhật Bản để nâng cao hiểu biết đúng về luật và an toàn giao thông.

Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo Ozaki Ryota trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hợp tác, hướng tới xây dựng Tokyo thành “Thành phố an toàn giao thông nhất thế giới.”

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết một trong những công tác quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam là bảo hộ công dân, trong đó hỗ trợ đảm bảo an toàn trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm an toàn giao thông cho cộng đồng người Việt Nam.

Đến nay, Đại sứ quán đã phối hợp với nhiều cơ quan sở tại và các hội đoàn tích cực tuyên truyền, phổ biến về pháp luật Nhật Bản nhằm nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, giúp người Việt Nam tại Nhật Bản tự tin hòa nhập vào xã hội Nhật Bản, đồng thời giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết về pháp luật.

Đại sứ đánh giá việc Sở Cảnh sát Tokyo trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tài liệu về an toàn giao thông nhằm tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự coi trọng của Cảnh sát Nhật Bản đối với an toàn của người nước ngoài nói chung và đối với cộng đồng người Việt Nam nói riêng.

Đại sứ nhấn mạnh đây cũng là sự hợp tác kịp thời của hai bên nhằm cùng nhau đóng góp vào nỗ lực đưa Tokyo trở thành “Thành phố an toàn giao thông nhất thế giới”. Đại sứ tin tưởng sự kiện trao tặng tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, nhiều thành quả tốt đẹp giữa Đại sứ quán Việt Nam với Sở Cảnh sát Tokyo.

Sau lễ trao tặng tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông, cán bộ Sở Cảnh sát Tokyo đã tiến hành hướng dẫn về sử dụng an toàn các loại xe gồm xe gắn động cơ nhỏ.

Cảnh sát Tokyo đã giới thiệu mẫu xe nhìn qua giống xe đạp nhưng có thể đi bằng cách vặn ga và không cần đạp. Với mẫu xe này, vẫn có người cho đó là xe đạp trong khi quy định tại Nhật Bản là xe máy. Vì vậy, cảnh sát Tokyo lưu ý khi sử dụng phương tiện này tham gia giao thông, người sử dụng phải tuân thủ các quy định dành cho xe máy gồm có bằng lái, đội mũ bảo hiểm, gắn biển số xe, đăng ký bảo hiểm xe bắt buộc và xe phải đạt tiêu chuẩn an toàn.

Cảnh sát Tokyo cũng lưu ý về việc xe đạp trợ lực hợp lệ và cho biết xe đạp trợ lực nếu được cải tạo bằng các biện pháp như gắn thêm động cơ hoặc tay ga, tăng tỷ lệ trợ lực…, xe đạp sẽ trở thành xe máy và phải tuân thủ quy định đối với sử dụng xe máy.

Chị Trịnh Hiền, một người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đánh giá buổi hướng dẫn với những kiến thức về an toàn giao thông rất bổ ích và chị sẽ phổ biến kiến thức này cho những du học sinh Việt Nam do công ty chị quản lý.

Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo Ozaki Ryota cho biết để tăng cường nhận thức của người Việt Nam về luật giao thông Nhật Bản, cảnh sát Tokyo dự định trong thời gian tới sẽ tích cực tổ chức các hoạt động hướng dẫn về luật giao thông cho người Việt tại những nơi tập trung nhiều người Việt./.

