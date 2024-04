Đưa giá trị của văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản và quốc tế

Các quan khách hai nước cắt băng khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) phối hợp với chính quyền các tỉnh và các hội đoàn người Việt Nam tại khu vực Kansai tổ chức Lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka.

Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại tỉnh Osaka sau thành công của lần đầu tiên vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Tham dự lễ khai mạc ngày 27/4 có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà.

Về phía chính quyền Nhật Bản có ông Himeno Tsutomu - Đại sứ phụ trách khu vực Kansai, đại diện cho Chính phủ Nhật Bản; ông Yamaguchi Nobuhiko, Phó Thống đốc tỉnh Osaka.

Lễ hội còn có sự góp mặt của đại diện Hội hữu nghị Nhật-Việt, đại diện các hội đoàn người Việt và đông đảo người dân hai nước, bạn bè quốc tế ở khu vực Kansai.

Thay mặt Ban tổ chức, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà cho biết, trong năm 2023, Lễ hội Việt Nam tại Osaka đã lần đầu tiên được tổ chức và rất thành công, thực sự trở thành một trong những hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cũng như với người dân Nhật Bản tại khu vực Kansai.

Ông bày tỏ tin tưởng lễ hội năm nay sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa Việt Nam độc đáo và ấn tượng về một hình ảnh Việt Nam trẻ trung, năng động, với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, góp phần tăng cường tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Các quan khách hai nước chụp ảnh lưu niệm tại lễ hội. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Phát biểu chúc mừng sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao nỗ lực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Ban tổ chức đã mang đến một không khí lễ hội Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc ở khu vực Kansai.

Đại sứ nhấn mạnh lễ hội sẽ truyền tải những giá trị của văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản và quốc tế, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành phố ở khu vực Kansai đã luôn đồng hành, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam trong cuộc sống và công việc, giúp hòa nhập tốt với người dân sở tại.

Về phần mình, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai Himeno đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka nhân dịp tổ chức Lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka. Ông bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản nói chung và khu vực Kansai nói riêng đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời kỳ vọng hai nước sẽ cùng chung sức góp phần xây dựng một thế giới hạnh phúc.

Lễ hội cũng đã nhận được sự quan tâm, chúc mừng của nhiều lãnh đạo địa phương khu vực Kansai gửi gắm qua các lá thư của Thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura Hirofumi, Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto và Thị trưởng thành phố Osaka Yokoyama Hideyuki.

Tại lễ hội năm nay, ngoài các gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam còn có các không gian để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến bạn bè Nhật Bản, góp phần thúc đẩy giao thương và đầu tư giữa hai nước. Trong đó, nổi bật là sự tham dự của Đoàn thành phố Hội An với các chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của phố cổ Hội An cùng các gian hàng giới thiệu các thông tin du lịch, dịch vụ của thành phố, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ bàn tay nghệ nhân nổi tiếng của các làng nghề truyền thống Hội An.

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang trọng. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Nhân dịp này, Hiệp hội người Việt Nam tại Kansai tổ chức dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương và đón nhận “Chứng nhận xác lập kỷ lục Giỗ Tổ Hùng Vương của người Việt Nam tại nước ngoài được tổ chức thường niên liên tục nhiều lần nhất” với 6 lần, do Tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu thuộc Liên minh kỷ lục thế giới trao tặng.

Lễ hội Việt Nam tại Osaka 2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/4, dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi./.

