Bộ trưởng Afghanistan thiệt mạng trong vụ nổ tại trụ sở

Lực lượng Taliban gác tại hiện trường một vụ tấn công ở Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Bộ trưởng Bộ Người tị nạn Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại trụ sở bộ ở thủ đô Kabul trong ngày 11/12.

Một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Afghanistan xác nhận: "Một vụ nổ đã xảy ra tại Bộ Người tị nạn và Bộ trưởng Khalil Ur-Rahman Haqqani đã thiệt mạng cùng một số đồng nghiệp."

Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan từ năm 2021 với cam kết khôi phục an ninh sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn xảy ra, trong đó có nhiều cuộc do chi nhánh địa phương của IS thực hiện.

Hiện, IS đang là thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban khi nhóm này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường, cũng như người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan./.

IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công tại tỉnh Baghlan của Afghanistan IS hiện đang là thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban khi nhóm này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường, người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan.