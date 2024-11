IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công tại tỉnh Baghlan của Afghanistan

IS hiện đang là thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban khi nhóm này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường, người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan.

Lực lượng an ninh được triển khai tại Kabul, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/11, Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan, đã thừa nhận sát hại 10 người tại đền thờ Sufi ở tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này.

Trước đó một ngày, giới chức Afghanistan cho biết vụ việc xảy ra khi một tay súng tấn công những người Sufi "đang tham gia nghi lễ hằng tuần" tại đền thờ Sayed Pasha Agha ở huyện Nahrin, khiến 10 người thiệt mạng.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Afghanistan, Richard Bennett, bày tỏ lo ngại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Afghanistan đang bị đe dọa. Vì thế, cần tăng cường các biện pháp bảo vệ nhóm này.

Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan từ năm 2021 với cam kết khôi phục an ninh sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn xảy ra, trong đó có nhiều cuộc do chi nhánh địa phương của IS thực hiện.

Hiện, IS đang là thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban khi nhóm này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường, cũng như người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan.

Hồi giữa tháng Chín, IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công ở miền Trung Afghanistan khiến 14 người thiệt mạng./.

Afghanistan: Các tay súng sát hại ít nhất 10 người tại tỉnh Baghlan Người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Abdul Mateen Qaniee ngày 22/11 cho biết các tay súng đã sát hại ít nhất 10 người tại tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này.