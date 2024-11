Hàn Quốc hỗ trợ Giải vô địch Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng tại Việt Nam

Trao đổi cam kết hỗ trợ Giải vô địch Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 tại Việt Nam với Đoàn công tác của Hiệp hội thể thao công an nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Ngày 8/11, tại Học viện Taekwondo Kukkiwon thế giới (WTA) ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Liên đoàn Taekwondo cảnh sát thế giới đã có cuộc gặp gỡ với Ban lãnh đạo WTA để thông báo về Giải vô địch Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 tại Việt Nam từ ngày 6-9/12 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam.

Đoàn công tác của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng thư ký Hiệp hội, Phó cục trưởng, Cục công tác chính trị, Bộ Công An Việt Nam, làm trưởng đoàn và Liên đoàn cảnh sát Taekwondo thế giới do ông Bang Seung Ho, Chủ tịch Liên đoàn dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Lee Dong Seop, Chủ tịch WTA, vốn là người xuất thân từ ngành cảnh sát đã bày tỏ thịnh tình cá nhân ông và WTA sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ giải đấu tại Việt Nam lần này được thành công.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh chia sẻ bà và ban tổ chức giải cùng ngành cảnh sát và nhân dân Việt Nam rất vui mừng, mong nhận được sự giúp đỡ tận tình của cá nhân Chủ tịch, ban lãnh đạo WTA cũng như các liên đoàn Taekwondo cảnh sát và cộng đồng tập luyện Taekwondo dân sự các nước trên thế giới cho Giải vô địch Taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh nhấn mạnh: “Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 sẽ là bước tiến quan trọng khẳng định vị thế của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế và trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hàn Quốc và các nước trong khu vực. Đồng thời, tập trung phát triển và lan tỏa tinh thần tập luyện môn Taekwondo nói riêng và thể thao trong toàn lực lượng ngành công an cũng như toàn xã hội, nhằm rèn luyện sức khoẻ, ý chí, phẩm chất, đạo đức phục cụ công tác chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới của Việt Nam, sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc Việt Nam."

Trong thời gian công tác tại Hàn Quốc, từ ngày 7-11/11, đoàn công tác của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Liên đoàn cảnh sát Taekwondo thế giới sẽ tiếp tục cùng nhau bàn bạc về công tác tổ chức để chuẩn bị cho giải đấu tại Việt Nam./.

