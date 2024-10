Việt Nam đăng cai Giải Taekwondo Cảnh sát các nước châu Á mở rộng năm 2024

Ban Tổ chức kỳ vọng Giải Taekwondo Cảnh sát các nước châu Á mở rộng sẽ quảng bá hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6/12 đến ngày 9/12/2024, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Bộ Công an Việt Nam đăng cai tổ chức Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024.

Theo thông tin được Ban Tổ chức công bố trong chiều 29/10, Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6/12 đến ngày 9/12/2024, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Giải đấu nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Công an nhân dân Việt Nam với lực lượng công an, cảnh sát các nước châu Á cũng như trên thế giới đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, phát triển về thể dục, thể thao; khuyến khích việc tập luyện thể thao nói chung và bộ môn Taekwondo nói riêng trong Công an nhân dân.

"Ban Tổ chức kỳ vọng Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 được tổ chức tại Việt Nam là dịp để khẳng định bản lĩnh và tài năng của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam," Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ công bố giải đấu.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ công bố giải đấu. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 dự kiến có 2 hạng mục thi đấu, gồm: Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam (đối tượng tham gia là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát các nước châu Á mở rộng, nam nữ các độ tuổi và các hạng cân) và Lễ hội Cảnh sát Taekwondo châu Á tại Việt Nam (đối tượng tham gia là trẻ em, thanh thiếu niên, người trẻ, người cao tuổi).

Các nội dung thi đấu gồm đối kháng, quyền, công phá, quyền tự do, thể dục Taekwondo và thi đấu toàn đội.

Ngay sau khi có Điều lệ Giải, Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới đã công bố thông tin và đăng thư mời các tập thể, cá nhân Cảnh sát các nước châu Á (mở rộng) tham dự Giải trên trang web của Liên đoàn. Thời gian đăng ký tham dự giải từ ngày 13/10 đến ngày 13/11/2024.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, đến nay đã có 44 đoàn Cảnh sát của các nước, vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á (mở rộng) đăng ký tham gia Giải qua website của Liên đoàn. Hiện Ban Tổ chức vẫn tiếp tục tiếp nhận việc đăng ký tham gia dự giải của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.

Giải đấu hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Công an nhân dân Việt Nam với lực lượng công an, cảnh sát các nước châu Á cũng như trên thế giới. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ban Tổ chức đã quyết định lựa chọn hình ảnh chú chó Bắc Hà - một trong Tứ Đại Quốc Khuyển của Việt Nam - trong bộ võ phục Taekwondo làm linh vật biểu trưng để quảng bá cho Giải Taekwondo Cảnh sát các nước châu Á mở rộng năm 2024.

Để bảo đảm việc tổ chức giải được an toàn, công bằng và chính xác, Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới đã tổ chức lớp tập huấn từ ngày 14 đến 17/10/2024 cho 79 trọng tài trong nước và quốc tế (trong đó 30 trọng tài chính thức, 49 trọng tài dự bị), tại Nhà thi đấu Trường Đại học Thể dục thể thao, Từ Sơn, Bắc Ninh./.

Hơn 1.100 vận động viên thi đấu tại Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia Những vận động viên xuất sắc, nổi bật tại giải năm nay sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự Giải Taekwondo Vô địch trẻ Thế giới tại Hàn Quốc vào tháng 10.