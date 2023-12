Hàn Quốc và Hà Lan nhất trí thiết lập "liên minh chất bán dẫn"

Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Nguồn: YONHAP News)

Ngày 13/12, Hàn Quốc và Hà Lan đã nhất trí thiết lập mối quan hệ đối tác công nghiệp chặt chẽ trong các lĩnh vực tiên tiến như chất bán dẫn.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp song phương diễn ra ở La Haye, Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã thông qua tuyên bố chung về "liên minh chất bán dẫn."

Theo quan hệ đối tác mới, Hàn Quốc và Hà Lan cũng đồng ý thiết lập cơ chế đối thoại cấp ngoại trưởng và bộ trưởng công nghiệp 2+2 theo định kỳ hai năm một lần nhằm củng cố “mối quan hệ đối tác chiến lược” này, đồng thời thiết lập các kênh liên lạc cấp chuyên gia.

Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện chia sẻ thông tin về chuỗi cung ứng các nguyên liệu chủ chốt và hợp tác trong ngành năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Hà Lan còn đạt đồng thuận rằng hai nước sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh hàng hải, nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh toàn cầu với tư cách là đối tác chiến lược.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, vũ khí và các lĩnh vực an ninh mới nổi.

Theo thỏa thuận, Hàn Quốc có kế hoạch tham gia cuộc tập trận phòng không và phòng thủ tên lửa phối hợp lớn nhất châu Âu do Đức và Hà Lan dẫn đầu, dự kiến diễn ra vào năm 2025./.