Xác định giáo dục nghề nghiệp là chìa khóa cốt lõi để giải quyết chiều thiếu hụt việc làm, giai đoạn 2021-2025, nguồn lực từ ba Chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp hàng triệu lao động có tay nghề vững vàng.

Nhờ hơn 80% người học có việc làm ổn định, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn quốc đã giảm mạnh từ 4,4% xuống chỉ còn 1,3%.

Nhằm tháo gỡ trực tiếp chiều thiếu hụt kỹ năng lao động cho người nghèo, dòng vốn ngân sách nhà nước đã ưu tiên mạnh mẽ cho khu vực vùng sâu, vùng xa thông qua ba Chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, tại Tiểu dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí đã bố trí đạt hơn 4.376 tỷ đồng và giải ngân trên 2.374 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển đạt tỷ lệ giải ngân 72,2%).

Song song đó, Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã huy động hơn 2.509 tỷ đồng (ngân sách địa phương giải ngân đạt gần 80%).

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến độ giải ngân cho đào tạo nghề lao động nông thôn đạt tới 95,37% (hơn 87,5 tỷ đồng) trong năm 2024.

Sự cộng hưởng từ các nguồn vốn này đã giúp hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh 10,45 triệu người và cung ứng 8,8 triệu lao động qua đào tạo cho thị trường trong giai đoạn 2021-2025 (trong đó hệ sơ cấp và dưới 3 tháng đạt 7,3 triệu người).

Nhờ được đào tạo bài bản, kỹ năng của người lao động đáp ứng trên 90% yêu cầu của doanh nghiệp, giúp hơn 80% học viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp (nhiều cơ sở đạt 100%).

Chính nguồn thu nhập ổn định từ việc làm bền vững này đã trực tiếp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước từ 4,4% (năm 2021) xuống còn 1,3% (cuối năm 2025); tổng số hộ nghèo và cận nghèo toàn quốc hiện giảm xuống chỉ còn 1.089.151 hộ (chiếm 2,95%)./.