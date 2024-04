Hành trình Đỏ năm 2024 có số địa phương đăng ký tham gia đông nhất

Người dân tham gia hiến máu nhân đạo. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 7/4, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thông tin lần đầu tiên chương trình hiến máu Hành trình Đỏ được tổ chức tại 51 tỉnh/thành phố và khai mạc toàn quốc tại khu vực Tây Nguyên. Đây là năm có số địa phương đăng ký tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Hành trình Đỏ năm 2024 do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 51 tỉnh/thành phố và các đơn vị phối hợp tổ chức.

Phó giáo sư Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ nhấn mạnh trong suốt hơn một thập kỷ qua, chương trình không chỉ góp phần mở rộng nguồn người hiến máu, thực hiện nhịp nhàng công tác điều phối máu giữa các địa phương, đào tạo lực lượng tình nguyện viên để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu mà còn khơi dậy tình yêu thương, nghĩa đồng bào, tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái đáng tự hào của dân tộc.

Qua 11 kỳ tổ chức (2013-2023), đã có 58 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức Hành trình Đỏ, nhiều địa phương đã tổ chức Hành trình Đỏ trong nhiều năm liên tiếp. Chương trình đã tiếp nhận trên 810.000 đơn vị máu, góp phần thay đổi nhận thức của hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện, cơ bản khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè.

Chương trình sẽ khởi động vào ngày 1-2/6 tại tỉnh Đắk Lắk và kéo dài đến hết ngày 28/7, dự kiến tiếp nhận 120.000 đơn vị máu.

Danh sách 51 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức Hành trình Đỏ năm nay gồm có: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Kiên Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lào Cai, Lâm Đồng, Lai Châu, Lạng Sơn, Long An, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Trong số 51 địa phương trên, có 5 tỉnh/thành phố tổ chức xuyên suốt cả 12 kỳ là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa; 6 địa phương tổ chức 11 năm là: Cần Thơ, Bình Định, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Tuyên Quang; 6 địa phương tổ chức 10 năm: Cà Mau, Hải Phòng, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên. Lần đầu tiên tỉnh Tiền Giang tham gia sự kiện này.

Qua 11 kỳ tổ chức (2013-2023), Hành trình Đỏ đã diễn ra tại 58 tỉnh/thành phố, thu hút hàng triệu lượt người tham dự; tổ chức 522 ngày hiến máu với 2.653 điểm hiến máu, tiếp nhận trên 810.000 đơn vị máu./.