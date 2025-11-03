Kinh tế
Hé lộ toàn bộ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sau cuộc gặp của ông Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình

Thỏa thuận thương mại sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức được Nhà Trắng công bố, bao gồm hàng loạt điều khoản giảm thuế, dỡ bỏ rào cản và tăng mua nông sản.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hé lộ toàn bộ thoả thuận thương mại của Mỹ đạt được với Trung Quốc

Alphabet và Amazon báo lãi lớn nhờ đầu tư vào AI

Xuất khẩu LNG của Nga tăng kỷ lục trong tháng 10 nhờ nguồn cung mới

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung #Giảm thuế và rào cản thương mại #Mua nông sản tăng #Chính sách thương mại quốc tế #Diễn biến thị trường toàn cầu #Đầu tư AI của tập đoàn lớn #Xuất khẩu LNG của Nga #Thông tin tài chính toàn cầu