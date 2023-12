HLV Quảng Nam tiết lộ 'bí quyết' cầm hòa đương kim Vô địch Công an Hà Nội

Áp dụng chiến thuật "biết mình, biết người" trên sân của Công an Hà Nội, thầy trò Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn đã giành được một điểm trước nhà Đương kim vô địch của giải đấu.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cho biết Quảng Nam chỉ 'bung sức' trong hiệp hai khi đối đầu với Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ là tân binh mới lên hạng, tuy nhiên nhà Đương kim vô địch Công an Hà Nội đã phung phí hàng loạt cơ hội ăn bàn và chấp nhận để các vị khách Quảng Nam rời sân Hàng Đẫy với 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn khẳng định diễn biến của trận đấu đã nằm trong những tính toán "biết mình, biết người" của Ban Huấn luyện Câu lạc bộ Quảng Nam.

"Về lực lượng nhân sự, Quảng Nam không đủ nhân tố để so kè với Công an Hà Nội. Do đó Ban Huấn luyện đã đưa ra phương án thi đấu chắc chắn trong hiệp một, trước khi bung sức trong hiệp hai. Các cầu thủ của Quảng Nam với sức trẻ và tinh thần thi đấu nhiệt huyết đã hoàn thành tốt những yêu cầu của Ban Huấn luyện, có một chút tiếc nuối khi chúng tôi không thể tận dụng những cơ hội trong hiệp hai để giành chiến thắng," Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn tự tin chia sẻ sau trận đấu.

Ở trận đấu với Công an Hà Nội, Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn không sử dụng ngôi sao trẻ Nguyễn Đình Bắc ngay từ đầu mà chỉ cho cầu thủ này vào sân trong hiệp hai. Theo thuyền trưởng của Quảng Nam, Đình Bắc là cầu thủ có sức rướn tốt, tuy nhiên nhiều tình huống Đình Bắc quá dựa vào khả năng đi bóng của bản thân: "Nếu cải thiện khả năng phối hợp với các đồng đội thì Bắc sẽ tiến bộ hơn rất nhiều."

Bị Quảng Nam cầm hòa, HLV Gong vẫn chưa biết đến chiến thắng cùng CAHN Ở trận đấu sớm nhất vòng 6, dù được chơi trên sân nhà, song Đương kim vô địch Công an Hà Nội vẫn bị Quảng Nam cầm hòa không bàn thắng. HLV Gong Oh-kyun vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.

Kết quả hoà 0-0 trên sân Hàng Đẫy tối 15/12 cũng là trận thứ ba liên tiếp không thể giành chiến thắng của tân Huấn luyện viên Gong Oh-Kyun tại sân chơi V-League.

Sau màn ra mắt thành công tại đấu trường Cúp Quốc gia với chiến thắng 2-1 trước LPBank Hoàng Anh Gia Lai, đoàn quân của Huấn luyện viên người Hàn Quốc lần lượt để thua 1-3 trước Hải Phòng, hòa 2-2 với Thép Xanh Nam Định và mới nhất là trận hòa không bàn thắng với Quảng Nam.

Huấn luyện viên Gong Oh-Kyun vẫn hài lòng dù chưa thể giành chiến thắng tại V-League cùng với Câu lạc bộ Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Tôi xin nhận mọi trách nhiệm cho các kết quả của Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Dù thất vọng và tiếc nuối khi đội bóng không thể giành chiến thắng trên sân nhà, tuy nhiên các cầu thủ của Công an Hà Nội đã có những tiến bộ qua từng trận đấu và tôi tin rằng đội bóng sẽ có những kết quả tốt hơn ở những vòng đấu tiếp theo. Tôi muốn cho các cầu thủ thêm nhiều cơ hội thể hiện và từng bước giúp Công an Hà Nội hoàn thiện đội hình với hy vọng sẽ sớm được cho người hâm mộ chứng kiến những màn trình diễn đẹp mắt trong thời gian tới," Huấn luyện viên Gong Oh-Kyun chia sẻ sau trận đấu./.