Hỗ trợ giống và phân bón cho Bắc Giang khôi phục sản xuất sau bão số 3

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao hỗ trợ 1,22 tấn hạt giống rau cho tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ngày 27/9, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Trung làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang để nắm bắt tình hình, hỗ trợ, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung cùng đoàn công tác đã trao hỗ trợ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang 1,22 tấn hạt giống rau (do Tổng Công ty Rau quả, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam và Công ty Cổ phần VINO ủng hộ); 200 tấn phân bón (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm và Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông ủng hộ); 100 tấn giống khoai tây (do các doanh nghiệp, Hiệp hội Ngành hàng Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất nông nghiệp và Công ty Khai Anh Bình Thuận ủng hộ).

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, bão số 3 đã gây hậu quả nặng nề cho tỉnh Bắc Giang. Toàn tỉnh có 2 người chết, 15 người bị thương. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lĩnh vực nông, lâm nghiệp (trên 4.100 tỷ đồng); tập trung tại các huyện Sơn Động gần 1.400 tỷ đồng, Lục Ngạn gần 1.600 tỷ đồng).

Hiện nay, các ngành, địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, khôi phục sản xuất.

Thứ trưởng Hoàng Trung hy vọng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Giang sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra, ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục thu hút đầu tư, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2024.

Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết ngay sau bão, một trong những nội dung cần tập trung là tiếp tục thống kê, đánh giá lại thiệt hại để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phục hồi cũng như là cơ sở cho Chính phủ, các bộ, ngành liên quan có phương án hỗ trợ các tỉnh, thành phố, nhất là những địa phương bị thiệt hại nặng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động kêu gọi sự chung tay ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay chung tay hỗ trợ cho các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là những tỉnh thiệt hại nặng với các hình thức: tiền mặt, thực phẩm, con giống, thức ăn chăn nuôi, vật tư chăn nuôi, thuốc thú y, hóa chất khử trùng chuồng trại, chế phẩm xử lý môi trường chăn nuôi và các vật tư khác… giúp nông dân và các cơ sở sản xuất chăn nuôi khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật, khôi phục nhanh nhất tình hình sản xuất, chăn nuôi sau bão số 3 tại các địa phương.

Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang căn cứ vào những văn bản này chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương tuân thủ theo giải pháp kỹ thuật, phù hợp với tình hình địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích cho biết được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Bắc Giang đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả do bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ra.

Để nhanh chóng khắc phục, khôi phục sản xuất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khôi phục sản xuất sau bão, lũ; xây dựng hướng dẫn tiêu chí xác định thiệt hại, tổng hợp thiệt hại, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ giống, vật tư, phân bón hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất; tập trung bơm tiêu úng cứu lúa, rau màu, cây ăn quả, vật nuôi và thủy sản; hướng dẫn các địa phương khôi phục lúa mùa và hoa mầu bị ngập, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, lũ.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao hỗ trợ 100 tấn giống khoai tây cho tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích khẳng định sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, hiệp hội rất có ý nghĩa đối với địa phương trong khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Nguồn kinh phí ủng hộ này sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển tới các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại, đảm bảo sớm nhất, hiệu quả nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ của các hiệp hội, doanh nghiệp và phân bổ hợp lý, tập trung chỉ đạo sản xuất, đặc biệt là sản xuất vụ Đông đạt hiệu quả cao nhất./.

