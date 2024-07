Hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 22/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành và địa phương về tình hình triển khai dự án xây dựng đường dây tải điện 500kV mạch 3 (Phố Nối, Hưng Yên đến Quảng Trạch, Quảng Bình) đoạn đi qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đây là cuộc họp thứ 4, cùng với 4 lần Thủ tướng Chính phủ chủ trì, kiểm tra, đôn đốc, động viên triển khai dự án trong vòng 6 tháng qua.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo các bộ, ngành cùng lãnh đạo 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trước khi vào cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin tới các đại biểu về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và công tác chuẩn bị lễ Quốc tang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một trí tuệ lớn, nhà tư tưởng, lý luận, nhà lãnh đạo kiệt xuất, luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân, tấm gương tiêu biểu cho mẫu người cộng sản chân chính, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Trước đó, tại Công điện số 71/CĐ-TTg, ngày 21/7/2024, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, biến đau thương thành hành động, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng xác định thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng. Năm 2023, mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành chủ động chỉ đạo song vẫn xảy ra hiện tượng thiếu điện cục bộ vào thời gian cao điểm.

Trước tình trạng đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra, khảo sát, nhận thấy về tổng thể cả nước không thiếu điện. Tuy nhiên vào thời kỳ cao điểm sử dụng, một số nhà máy điện phía Bắc dừng hoạt động để bảo dưỡng, một số nhà máy thủy điện hoạt động không đạt công suất do thiếu nước; trong khi phía Nam dư thừa điện, có nhà máy hoạt động cầm chừng.

Trước tình hình đó và dự báo kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu về điện cũng sẽ tăng. Do đó, Chính phủ quyết định phải khẩn trương xây dựng đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối và quyết tâm triển khai với tư duy mới, cách làm mới trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện với việc huy động và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương; rút ngắn thời gian thi công từ 2-3 năm như trước đây xuống khoảng 6 tháng. Kết quả triển khai dự án này để lại nhiều bài học quý để triển khai các dự án lớn khác của đất nước.

Cũng theo Thủ tướng, mặc dù dự án 500kV mạch 3 chưa khánh thành, song rút kinh nghiệm những năm trước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã không lơ là, chủ quan; xây dựng kế hoạch từ sớm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, tránh rủi ro, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là do yếu tố chủ quản và do điều hành tổ chức thực hiện... Nhờ đó, năm 2024 các hạn chế đã được khắc phục, không xảy ra thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng...

Dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, dài khoảng 519km, đi qua 9 tỉnh, có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2024. Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột và hành lang tuyến.

Các đơn vị đã cung cấp, bàn giao vật tư thiết bị xây dựng cột tại 1.132/1.177 vị trí cột đồng bộ, đạt 96%; đang bàn giao bổ sung một số chi tiết thanh, phụ kiện còn thiếu hoặc sai lệch của 45 vị trí cột còn lại. Công tác cung cấp vật tư thiết bị khác như dây dẫn, cách điện, cáp quang, phụ kiện đã cơ bản hoàn thành bàn giao cho các nhà thầu xây dựng. Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành đúc móng cột; hoàn thành lắp dựng 1.003/1.177 vị trí cột, đạt 85%, đang lắp dựng 174/1.177 vị trí cột còn lại.

Cùng với đánh giá nỗ lực để đạt được kết quả cao, tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành nêu một số khó khăn và đề xuất giải pháp để sớm đưa dự án về đích. Trong đó, các đại biểu cho biết, hiện nay cùng với tình trạng nắng nóng gay gắt, cũng bước vào mùa mưa bão, nhất là tại những địa phương được xem là “túi mưa, chảo lửa”, việc thi công khó khăn, thậm chí nhiều thời điểm phải dừng để đảm bảo an toàn cho thiết bị và người lao động.

Để khắc phục khó khăn này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các nhà thầu tranh thủ thời tiết để tập kết vật tư thiết bị đến vị trí thi công, căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế đẩy lịch làm việc sớm hoặc kết thúc công việc cuối ngày muộn, tổ chức đóng lán trại ăn, nghỉ gần ngay vị trí thi công, tận dụng tối đa nhất có thể các nguồn nhân lực... để quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các Dự án còn lại theo chỉ đạo.

Tập đoàn Điện lực, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường nhân lực phù hợp cho các nhà thầu, giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ các Dự án. Trong đó, huy động tối đa nhân lực từ các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để tăng cường thi công cho các Dự án; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ ở các địa phương, nhất là đoàn viên, thanh niên hỗ trợ các đơn vị thi công với các phần việc trong khả năng và cổ vũ tinh thần của công nhân trên công trường.

Ngoài ra, đối với một số gói thầu cung cấp cột thép còn thiếu đồng bộ, Tập đoàn Điện lực, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thực hiện gia công “3 ca 4 kíp, 24/7,” xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để khẩn trương hoàn thiện các chi tiết cột còn thiếu hoặc sai khác; thực hiện linh hoạt công tác vận chuyển cột thép để rút ngắn thời gian vận chuyển, bàn giao đến công trường đáp ứng tiến độ dựng cột.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị quyết tâm khắc phục khó khăn; phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành dự án, chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2024).

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng khẳng định Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của quốc gia và an sinh xã hội các vùng đường dây đi qua. Đây là đường dây mạch kép (có số dây gấp 2 lần các đường dây thông thường); có những cột điện cao tới 200 mét và có cột sử dụng hơn 300 tấn thép.

Dự án được khởi công khi thời tiết giá rét, tiếp đến lại vào mùa nắng nóng, đi qua địa bàn có địa hình phức tạp, địa phương được mệnh danh là “túi mưa, chảo lửa”, chỉ sau hơn 6 tháng, dự án đã đạt được khối lượng công việc lớn. “Kết quả đã đạt được là rất đáng trân trọng; khâm phục những người thợ điện, kỹ sư trên các công trường và sự ủng hộ, tham gia của người dân nơi đường dây đi qua,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Công nhân PTC3 lắp dựng tại vị trí cột 21 địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án. Đó là lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, bài bản; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên, chia sẻ với các đơn vị, những người trực tiếp thi công trên công trường; phân công phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó”; huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương cùng vào cuộc; làm tốt công tác dân vận để người dân ủng hộ và tham gia; các bộ, ngành, chủ đầu tư, đơn vị, nhà thầu, cán bộ, công nhân trên công trường triển khai quyết tâm, quyết liệt; các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ; tạo phong trào thi đua, với nhiều sáng kiến...

Nhắc lại tinh thần “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt,” tỏ lòng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2024).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng lại đường găng tiến độ theo mục tiêu mới; thần tốc, thần tốc hơn nữa, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng, các cấp, các ngành trên công trường, thi đua thúc đẩy thi công dự án, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh, an toàn lao động. Đồng thời, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức với tinh thần “bàn làm, không bàn lùi”; tiếp tục tuyên truyền, tạo khí thế, động lực, cảm hứng, niềm tin lan tỏa trong cả nước, nhất là với các công trình, dự án trọng điểm; cùng với tổ chức thi công, làm công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường, chuẩn bị cho nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả càng hiệu quả hơn nữa,” với tinh thần, trách nhiệm cao nhất hoạt thành mục tiêu đề ra.

Trong đó, các đơn vị đẩy mạnh thi công công trình với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương.” Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ chăm lo về lương thực, thực phẩm, nơi ăn, nghỉ, đảm bảo sức khỏe cho bên thi công. Công an, Quân đội, cùng với các tổ chức chính trị xã hội như thanh niên, phụ nữ hỗ trợ đơn vị thi công trong vận chuyển vật liệu, thiết bị kỹ thuật, kéo dây, hoàn nguyên, bảo vệ môi trường... Các doanh nghiệp địa phương có năng lực thực hiện những phần việc trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, chủ đầu tư triển khai nhanh các nhà máy, điện có trong Quy hoạch Điện VIII. Bộ Quốc phòng phối hợp Tập đoàn Điện lực huy động lực lượng công binh, máy móc thiết bị hạng nặng hỗ trợ thi công công trình, nhất là kéo dây qua sông. Công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trên công trình với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, tạo khí thế, phong trào, tạo niềm tin, phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Lãnh đạo các địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, thăm hỏi, động viên đơn vị, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, nhất là quan tâm điều kiện ăn ở, sinh hoạt, phục vụ trên công trường. Đồng thời, các địa phương giải quyết tốt việc bồi thường, tái định cư cho người dân, bảo đảm họ di dời đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Các địa phương cùng với Chính phủ, các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn; quan tâm đời sống tinh thần của anh em kỹ sư, công nhân trên công trình.

Bộ trưởng Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tháo gỡ khó khăn trên công trình này; rà soát, làm tốt công tác nghiệm thu, chuẩn bị tổng kết, rút kinh nghiệm, phối hợp làm tốt công tác thi đua khen thưởng./.

