Học viện Phật giáo tổ chức Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Sáng ngày 26/5, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đã long trọng tổ chức Lễ Khai Pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2568-Dương lịch 2024.

Buổi lễ đã thu hút sự tham gia của gần 600 hành giả cùng hàng nghìn quý vị khách quý, Phật tử từ khắp nơi đổ về để tham dự và cúng dường Hạ trường Sóc Thiên Vương.

Buổi lễ có sự hiện diện và chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, Đường chủ trường hạ Sóc Thiên Vương, cùng nhiều giáo sư, giảng sư, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và hơn 500 tăng ni sinh, cũng như đông đảo Phật tử.

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng hạ (bắt đầu từ ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca 15/4 Âm lịch cho đến Lễ Vu Lan 15/7 Âm lịch). Đây là truyền thống có giá trị thiết yếu trong Phật giáo. Theo đó, mùa an cư có hai ý nghĩa: thể hiện lòng từ bi không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho tăng ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong ba tháng ròng rã, chư tăng, chư ni tu hành được tinh tấn và kết quả tốt.

Trường hạ Sóc Thiên Vương thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Trong nhiều năm qua, Học viện luôn nhận được sự phát tâm công đức của đông đảo các mạnh thường quân, doanh nghiệp, Ban bảo trợ học đường, các đạo tràng, bản hội và Phật tử trên khắp cả nước.

Dịp này, trường hạ đã ghi nhận sự hiện diện của 593 hành giả an cư, bao gồm chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Văn phòng, tăng ni sinh nội trú các hệ và chư tăng ngoại viện về tác pháp an cư. Trong suốt thời gian an cư, các hoạt động giáo dục-đào tạo của Học viện vẫn diễn ra theo chương trình, đồng thời duy trì các thời khóa tụng niệm thường lệ.

Nhằm tạo điều kiện cho chư tăng ni an tâm tu học, nhiều mạnh thường quân, Phật tử từ khắp các tỉnh thành đã tới Sóc thiên vương chăm lo việc tứ sự. Qua đó có thể thấy sự phát triển mạnh mẽ và sự gắn kết của cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội không chỉ là nơi đào tạo tăng ni mà còn là trung tâm văn hóa, tâm linh quan trọng, góp phần bảo tồn và phát triển những giá trị tinh thần cao quý của Phật giáo./.

