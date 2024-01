Hội An đứng thứ 2 trong top điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2023

Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Hội An ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2023.

Hội An được mô tả từng là một thương cảng sầm uất quan trọng của Đông Nam Á từ nhiều thế kỷ trước, được bảo tồn tốt và đến nay vẫn lưu giữ những giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nằm bên bờ biển miền Trung Việt Nam, phố Hội đang ngày càng được biết đến nhiều hơn, là điểm dừng chân yêu thích không thể bỏ qua của khách du lịch trên khắp thế giới./.