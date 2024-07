TripAdvisor bình chọn Cuba là điểm đến văn hóa số một thế giới

Quang cảnh đường phố tại La Habana (Cuba). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo bình chọn của trang web du lịch TripAdvisor, Cuba là điểm đến văn hóa số một trên thế giới, hạng mục tính đến trải nghiệm tại các bảo tàng, di tích lịch sử và truyền thống địa phương.

Nhân sự kiện này, trên tài khoản mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla cho biết du khách đến thăm đảo quốc Caribe này sẽ được thưởng thức nền văn hóa đa dạng và có những cơ hội độc đáo để chiêm ngưỡng các di sản thế giới lịch sử được UNESCO công nhận tại đây.

Theo TripAdvisor, giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best tôn vinh mức độ xuất sắc nhất của du lịch và được trao cho những điểm đến nhận được nhiều đánh giá và ý kiến xuất sắc từ cộng đồng Tripadvisor trong khoảng thời gian 12 tháng.

Cụ thể, TripAdvisor khuyến nghị du khách nên đến thăm Thủ đô La Habana, nơi được mô tả là sự kết hợp giữa kiến trúc thế giới cổ và văn hóa hiện tại.

Ngoài ra, nền tảng du lịch này cũng nêu bật nét quyến rũ của thị trấn Trinidad với kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, di sản thế giới được UNESCO công nhận; cũng như đề xuất tham quan Valle de los Ingenios, vùng đất trước đây là thủ phủ công nghiệp mía đường của Cuba.

Cuba đứng đầu danh sách 25 quốc gia và thành phố được bình chọn của TripAdvisor, với Cusco (Peru), Agra (Ấn Độ), Fez (Maroc) và Athens (Hy Lạp) nằm trong Top 5./.



Cuba tiếp tục là Điểm đến văn hóa tuyệt nhất vùng Caribe Văn hóa Cuba rất đa dạng và hấp dẫn, mang nhiều ảnh hưởng Âu, Mỹ, Phi kết hợp cùng bản sắc dân tộc do những biến động xuyên suốt chiều dài lịch sử.