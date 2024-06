Hơn 500 thợ thủ công gấp rút chuẩn bị trang phục cho Olympic Paris

Đội bay nghệ thuật Patrouille de France trình diễn tại lễ đón tàu Belem mang theo ngọn đuốc Olympic Paris 2024 vào cảng Marseille (Pháp) ngày 8/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chỉ còn một tháng nữa Olympic 2024 sẽ chính thức khai mạc tại Paris (Pháp), những người thợ thủ công đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện hàng nghìn trang phục cho các nghi lễ diễn ra vào dịp này.

Những nhà thiết kế hứa hẹn mỗi trang phục sẽ là sự kết hợp độc đáo giữa lịch sử, thể thao và màu sắc rực rỡ.

Khoảng 20 xưởng may rải rác khắp nước Pháp chất đầy những cuộn vải và phụ kiện may mặc, cùng với tiếng ồn do máy may đang hoạt động hết công suất. Những trang phục được treo trên giá nhưng được phủ bạt để tạo bất ngờ cho công chúng.

Khoảng 15 nhà thiết kế và hơn 500 thợ thủ công đang chuẩn bị trang phục cho lễ khai mạc và bế mạc cả Olympic và Paralympic.

Dự kiến sẽ có khoảng 200 người phụ trách trang phục và 300 nghệ sỹ trang điểm và làm tóc có mặt chỉ riêng trong lễ khai mạc ngày 26/7 tới diễn ra trên đoạn dài 7km của sông Seine và những cây cầu trên sông.

Giám đốc phụ trách trang phục cho Thế Vận hội, bà Daphne Burki nói: “Chúng tôi sẽ tạo ra bữa tiệc lớn nhất trên thế giới.”

Trong bối cảnh nhiều người lo ngại ô nhiễm môi trường và rác thải thời trang gia tăng, những nhà thiết kế có xu hướng chú trọng những trang phục mang phong cách cổ điển và tái chế quần áo cũ.

Bà Burki cho biết công chúng sẽ thấy 3.000 trang phục độc đáo, không có bộ trang phục nào giống nhau./.

Bục trao giải tại Olympic Paris 2024 lấy cảm hứng từ Tháp Eiffel Theo Ban Tổ chức, thiết kế của bục trao giải tại Olympic và Paralympic Paris 2024 cũng lấy cảm hứng từ Tháp Eiffel nổi tiếng, giống như các huy chương.