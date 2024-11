Huyền thoại nhạc kịch thế giới Philip Quast sắp có liveshow tại Việt Nam

Nghệ sỹ Philip Quast (giữa) từng sang Việt Nam tham gia huấn luyện cho các bạn trẻ yêu thích bộ môn nhạc kịch. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nghệ sỹ Philip Quast, người được mệnh danh là huyền thoại nhạc kịch Broadway sẽ đến Việt Nam biểu diễn, giao lưu trong khuôn khổ chương trình “Culture in You - Điểm tựa văn hoá, cầu nối nghệ thuật.”

Theo đó, nghệ sỹ Philip Quast cùng hai nghệ sỹ cộng sự Anne Maree McDonald và Nicholas Gentile sẽ có một buổi hòa nhạc mang tên “Con đường tôi đi - Hành trình của Philip Quast” vào tối 7/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Khán giả sẽ được sống lại những giai điệu kinh điển trong các vở “Les Misérables” (Những người khốn khổ), “The King’s new clothes” (Bộ quần áo mới của hoàng đế) và “Pretty Women” (Người đàn bà đẹp) - những tác phẩm đã góp phần tạo nên danh tiếng của Philip Quast, nghệ sỹ từng ba lần đạt giải thưởng nhạc kịch Laurence Olivier Awards danh giá của nước Anh.

Năm 2023, nghệ sỹ Philip Quast đã có buổi trò chuyện về nghệ thuật diễn xướng trong hát nhạc kịch tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đây cũng là dịp để huyền thoại Philip Quast chia sẻ câu chuyện của cuộc đời ông và những kinh nghiệm, trải nghiệm quý báu với thế hệ trẻ Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho công chúng Việt Nam nguồn cảm hứng mãnh liệt và những phút giây thăng hoa qua những giá trị sâu sắc mà âm nhạc và nghệ thuật thực sự có thể mang lại.

Chương trình “Culture in You” do Công ty Giáo dục Đào tạo Giải trí The Youniverse phối hợp với cộng đồng nhạc kịch Interstellar và Trung tâm Văn hoá Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp tổ chức.

Chia sẻ với báo chí chiều 3/11 tại Hà Nội, bà Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hoá Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) cho biết dự án “Culture in You” mong muốn trang bị cho thế hệ trẻ hành trang văn hóa vững chắc thông qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, để từ đó các bạn hiểu rõ về cội nguồn, trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, đề cao sự hội nhập quốc tế và đa dạng văn hóa đồng thời khơi dậy niềm đam mê sáng tạo.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật mang đến cho các bạn trẻ cơ hội giao lưu, học hỏi, không gian để thỏa sức sáng tạo và xây dựng tư duy nghệ thuật, đặc biệt là rèn luyện được nhiều kỹ năng mềm quan trọng, góp phần nuôi dưỡng lên những công dân toàn cầu có tâm hồn giàu cảm xúc và trí tuệ.

Chương trình kéo dài đến ngày 11/11 với nhiều hoạt động: Buổi giao lưu giữa các nghệ sỹ nhạc kịch đến từ Australia (Philip Quast, Ann-Maree McDonald và Nicholas Gentile) với sinh viên, học sinh các trường học trên địa bàn Hà Nội; liveshow “Con đường tôi đi - Hành trình của Philip Quast”; giao lưu âm nhạc ARTsical Jam Edition với chủ đề “Disney Channel 2000s” tái hiện lại không khí đầy màu sắc của thập niên 2000 thông qua các bộ phim từng được thế hệ 8X, 9X yêu thích như “High School Musical,” “Hannah Montana,” “Camp Rock”.../.

Nghệ sỹ Philip Quast sinh năm 1957, được coi là một huyền thoại của Broadway và Hollywood. Trong sự nghiệp hơn 35 năm, ông đã chinh phục sân khấu với những vở nhạc kịch kinh điển nhất mọi thời đại. Một trong số đó là màn trình diễn ngoạn mục trong vở "Những người khốn khổ." Tài năng và giọng hát của Philip Quast đã khiến ông trở thành hiện tượng trong giới sân khấu thế giới. Không chỉ vậy, Philip Quast cũng là một giảng viên đẳng cấp thế giới hoạt động tại National Institute of Dramatic Arts (Viện nghệ thuật sân khấu quốc gia Australia).

Các tác phẩm sẽ được ba nghệ sỹ tài năng từ Australia trình diễn trong liveshow "Con đường tôi đi."