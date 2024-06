IFC và Tập đoàn Tài chính Welcome hợp tác giải quyết nợ xấu tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 27/6, đại diện Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cho biết để hỗ trợ các tổ chức tài chính giải quyết nợ xấu và giải phóng vốn cho các khoản vay mới, một chương trình đầu tư mới trị giá 60 triệu USD sẽ giúp những người vay không trả được nợ xây dựng lại uy tín tín dụng của mình để tái tiếp cận vốn vay ngân hàng trong tương lai.

Theo đó quỹ mới do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Tập đoàn Tài chính Welcome (WFG) đồng tài trợ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Welcome (WDT) - một công ty con của Tập đoàn WFG đồng thời là nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ về nợ khó đòi tại Việt Nam quản lý sẽ tập trung mua lại và giải quyết các khoản nợ xấu của các tổ chức tài chính trong nước.

Chưa... đạt đỉnh, nợ xấu của các tổ chức tín dụng dự báo tăng cao vào năm 2024 Để giảm bớt áp lực cho các ngân hàng về nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xem xét đánh giá nghiên cứu đề xuất gia hạn Thông tư 02.

Mức nợ xấu cao đang tiếp tục gây khó khăn cho ngành Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu, cùng các hệ quả kinh tế của đại dịch COVID-19 và một thị trường mua bán nợ khó đòi chưa phát triển. Quỹ này dự kiến ​​sẽ giúp giải quyết các khoản nợ xấu lên đến 1,2 tỷ USD, nhờ đó khoảng 400.000 người vay không trả được nợ có thể tái tiếp cận nguồn tín dụng chính thức.

Với gần 20 năm kinh nghiệm xử lý nợ xấu, WFG là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên gia nhập thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam cách đây ba năm. Thông qua công ty con là WDT đăng ký hoạt động tại Việt Nam, tập đoàn này đã mua lại hơn 2.000 tỷ đồng (tương đương 80 triệu USD) nợ xấu từ ba tổ chức tài chính trong nước.

"Trong hơn hai năm qua, chúng tôi đã giúp hơn 16.000 khách hàng tại Việt Nam thoát khỏi bế tắc về tín dụng và xây dựng lại quan hệ tài chính lành mạnh. Thông qua chương trình đồng đầu tư này, chúng tôi sẽ có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho nhiều khách hàng hơn nữa với sự hỗ trợ về năng lực và kinh nghiệm toàn cầu về xử lý và quản lý nợ xấu của IFC,” ông Son Jongjoo, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Welcome phát biểu.

“Chúng tôi tin rằng quan hệ hợp tác giữa IFC và Tập đoàn Tài chính Welcome sẽ tăng cường tính thanh khoản với thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam. Điều này sẽ giúp các tổ chức tài chính tiếp tục cho vay đồng thời khôi phục uy tín tín dụng của các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần ổn định tài chính và tạo việc làm,” ông Thomas Jacobs, Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.

Được biết, khoản đầu tư này thuộc Chương trình Thu hồi nợ xấu (DARP) của IFC, tập trung vào việc mua lại và giải quyết các khoản nợ xấu tại các thị trường mới nổi. Tính đến tháng 3/2024 đã có 9,1 tỷ USD được cam kết hoặc huy động thông qua Chương trình DARP - bao gồm 3,2 tỷ USD từ IFC và 5,9 tỷ USD từ các nhà đầu tư bên thứ ba./.